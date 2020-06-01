大武山孕育「魏爵咖啡」成長　回饋故鄉耳掛式咖啡1包13元

▲「魏爵咖啡」創辦人魏德興，回饋故鄉，推出「崁頂田寮耳掛式咖啡」，每包13元 。（圖／魏德興提供）

記者陳崑福／屏東報導

在國內咖啡界具有知名度的「魏爵咖啡」創辦人魏德興，為回饋故鄉，推出屏東縣「崁頂田寮耳掛式咖啡」，每賣出1包（1包13元），就會捐出1元當公益，給崁頂田寮村弱勢及低收入戶的村民買一些東西，讓消費者品嘗到好咖啡的同時兼做公益、行善。

魏德興出生於屏東大武山下的崁頂鄉園寮村田寮部落，高中畢業後投入軍旅，服務過國軍許多重要單位，且被派出國受訓，喜歡上咖啡，2012年9月從中山科學研究院退伍後，一頭栽進咖啡的研發、創新世界。

2013年1月自創立魏爵咖啡烘焙工房，公司現在主要業務爲台灣咖啡及世界各國精品咖啡的專業烘焙，生豆批發零售，代工生產一條龍業務，並推廣台灣大武山咖啡不遺餘力，並致力生產品質好、健康、價格合理及濃醇香的咖啡給消費者。

心中永常感念故鄉的魏德興，感恩崁頂孕育魏爵咖啡的成長，推出式耳掛式崁頂田寮耳掛式咖啡每賣出1包（1包13元），就捐出1元當公益，給崁頂田寮村弱勢及低收入戶的村民買一點東西。款項將交由田寮村長統一運用。

崁頂田寮咖啡首版發行2000包，特價每包用成本價賣只要13元（原價是39元），每組50包，宅配含運共730元，限量30組（100包1300元，宅配免運）；地址:台中市大雅區中科路1202-1號、04-25667585。魏先生專線

0922732560，Line@Id@zcb3727p

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