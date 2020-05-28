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【廣編】Nespresso攜手《國家地理》踏上咖啡產地復興之旅　區塊鏈技術追尋咖啡旅程

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▲▼Nespresso,雀巢,咖啡,產地復興之旅,國家地理。（圖／雀巢提供）

▲瑞士頂級咖啡品牌Nespresso於2019年正式展開為期5年以上的「產地復興之旅」計畫，幫助振興特定區域的高品質咖啡，改善品質並增加產量。

圖、文／雀巢提供

疫情發燒、人們足不出戶的同時，地球得以喘息，環境恢復生機，後疫情時代，人們的消費行為將更有意識，小至每天喝的咖啡，都將無比講究。然而許多珍貴的咖啡，因氣候變遷、社會或自然災害正面臨著消失危機，咖啡種植社區也逐漸沒落。為重現這些優質咖啡的風味，並創造永續的咖啡種植環境，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso於2019年正式展開為期5年以上的「產地復興之旅」計畫，預計投入超過1,000萬法郎，幫助振興特定區域的高品質咖啡，改善品質並增加產量，再現昔日風華。今年在台灣推出三款「產地復興之旅」系列年度限量款咖啡，包含：辛巴威（TAMUKA mu ZIMBABWE）、哥倫比亞卡克塔（ESPERANZA de Colombia），以及烏干達（AMAHA awe UGANDA），建議售價皆為1條280元。

計畫中Nespresso更攜手《國家地理》，邀請國際知名攝影師Rena Effendi拍攝「卓越咖啡系列特輯」，以影像記錄下咖啡農和當地社區振興復甦的故事。喝咖啡已不只是味蕾享受，更是探索咖啡豆的起點。

為讓消費者完整了解咖啡豆到杯的每一哩路，Nespresso特別在「產地復興之旅」辛巴威產區中導入區塊鏈技術。透過「Nespresso溯源網站」，消費者可以追蹤咖啡農的工作狀況，並了解當地的咖啡產量，以及Nespresso收購的高品質咖啡數量，透過品嚐一杯永續咖啡開始，有意識地消費，幫助復甦優質咖啡，並為咖啡農的生活帶來改變。

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