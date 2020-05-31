猛吹冷氣將多繳410元！「夏月電價」6/1來了　賺獎勵金方式出爐

▲台電6月1日將啟動夏月電價，民眾努力節電可獲得節電獎金。（圖／記者周宸亘攝）



中央社訊

台電6月1日將啟動夏月電價，根據台電用電資料，民眾非夏月平均用電287度，夏月平均用電404度，受到用電量與夏季電價調升影響，民眾夏季月份平均電費將比非夏季月份多新台幣410元。

台電電價分成2種收費方式，分別為6到9月的夏月電價，以及10月到隔年5月的非夏月電價，都採用累進收費。台電季節電價自1989年開始實施，主要目的是希望可以促使民眾節約用電。

台電發言人徐造華表示，根據台電過去資料顯示，一般家庭非夏月平均用電287度、夏月平均用電404度。以這個用電量計算，一般住家非夏月平均電價為546元，夏月平均電價則增為956元，夏月每戶平均會增加410元電費支出，其中，因為用電量增加占304元，夏月電價影響占106元。

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台電表示，夏天的電費是否異常激增，應該用「去年同期」電費來比較，民眾感覺夏天電費大增，主因是「用電量」與「電價」同時增加。

徐造華表示，為鼓勵民眾節電，今年繼續推動節電獎勵，民眾登錄後每期比去年同期節省1度電，就可獲得獎勵金0.6元，每期至少能獲得84元獎勵金。如果2018、2019年已登錄者，今年就無需再登錄。