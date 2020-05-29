忽雨忽晴「後龍西瓜」損失重　採收比較慢…水傷裂果瓜農無淚

▲連日大雨使得後龍、通霄西瓜超過一半面積都泡在水裡損失慘重，瓜農各個叫苦連天。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

連日受梅雨鋒面影響，為全台帶來豐沛雨量；苗栗後龍、通霄地區種植不少西瓜和香瓜，因為大雨不斷，使得瓜類受到嚴重水傷，預估這幾天天氣放晴可能會出現更多裂果，目前至少有超過一半面積的西瓜和香瓜泡水受損，瓜農各個欲哭無淚。

瓜農無奈的表示，苗栗縣後龍和通霄地區栽種不少西瓜和香瓜，這次遇到梅雨鋒面，總面積180公頃的西瓜田有超過一半泡水裂果，而60公頃的香瓜田幾乎一半以上正要成熟的香瓜都不能採收了，預估這幾天天氣好轉，可能會出現更多裂果。

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▲原本正值西瓜採收期，因為大雨使得西瓜含水率太高，水傷裂果讓瓜農損失慘重。（圖／記者黃孟珍翻攝）

果農還說，連日大雨，香瓜田裡的香瓜全都泡水，飄出來的不是果香味，而是腐壞的酸臭味，瓜型和顏色都變調了，原本再過幾天就可以採收的香瓜，現在用手一扳直接爆漿，因為果實內吸收了大量水分，不但稀釋了甜度，也導致果肉出現水傷，根本無法採收，損失最多高達七成。

苗栗縣政府農務科表示，苗栗縣不少農作物災情頻傳，許多農作物都出現災損，影響不少農民生計，如今西瓜又碰上災情，讓農民相當無奈；縣府也將會派員前往會勘西瓜災損，了解相關情形，並提報5月份豪雨災情，助農民度過難關。

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