慶生帶酒店妹激戰還拍肉片竟是「國中妹」　法判無罪：化妝後看不出年紀

▲呂男將未成年少女帶回家並發生關係，但法官認為少女體態成熟，無法辨別年紀，因此判呂男無罪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名呂姓男子，2018年11月在臉書上認識1名酒店妹小云（化名），數日後便找朋友一起到這家酒店慶生，一陣酒酣耳熱後，小云被帶回呂男住家並發生關係，還被拍性愛影片外流；怎料小云竟只是未滿16歲的國中生，呂男喊冤表示並不知情，但還是將他送辦；不過法官認為小云外型成熟，難以辨認年紀，因此判決呂男無罪。

苗栗檢方表示，雖說小云在呂男慶生時打扮入時，且臉書雖未有隻字片語表示她還在念書，但在同桌還有呂男的姊姊，曾問小云年紀，小云就回說她14歲，姊姊說這年紀不是在念國中嗎，小云說我輟學；小云也明確表示呂的姊姊有跟他說我的年紀，因為在慶生前，被告在臉書訊息內問我『你不是未成年』；顯然呂男並非全然不知。

呂男和小云發生關係後，性愛影片疑似外流，小云便找呂男質問，「我是未成年打砲就算了還外流」， 但呂男僅冷冷回應，「我們也是兩情相悅的，我也沒逼妳吧！」小云憤而提告，經檢警偵查後，呂男被苗栗地檢署依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌提起公訴。

但法官認為，小云供詞反反覆覆並辯稱，案發當時我的臉書並無我的生日，有放我的大頭貼照片，但是我臉書上的其他照片都是有化淡妝的照片，如我剛才說的妝容，我的臉書沒有寫我就讀國中或穿制服的照片，臉書上的學歷我沒有寫，案發當天我幫呂男慶生，我是戴隱形眼鏡，有化妝、夾假睫毛、有燙頭髮，其餘妝容跟一般上班時差不多。

另外，法官還強調，縱使呂男有問小云「你不是未成年」，但「未成年」在刑法與民法的定義年齡不同，呂男也有可能認為小云已滿16歲，進而詢問小雪是否滿18歲或20歲，自難以此詢問內容即可逕認呂男可預見小雪當時未滿16歲。

綜上所述，呂男雖確有與小云為前開性行為，然其主觀上並未可預見小云為未滿16歲之女子，自難認其有與14歲以上未滿16歲之女子為性行為之不確定故意存在。依檢察官所提出之證據，尚未達一般之人均可確信被告確有因公訴意旨所指之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交之犯行，而無合理懷疑存在之程度，其犯罪尚屬不能證明，既不能證明被告犯罪，揆諸前揭法條及判例意旨，自應為被告無罪之諭知。

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