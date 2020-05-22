南下協助救災車陷落道路大坑洞泡水報廢求償無門　業者赴台南市府抗議

▲陳姓業者向台南市政申請國賠被拒，在市議員謝龍介陪同下前往市府抗議，環保局長謝世傑（左）出面說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年台南823豪雨成災，中部陳姓業者到台南支援救災，協助清理廢棄物，結果因路面坍塌，大車陷落道路大坑洞，因泡水導致車輛引擎、電腦儀器損毀，整輛車報銷，業者向台南市政府申請國賠求償竟遭拒，經向台南市議員謝龍介陳情，22日上午出動8輛車赴台南市政府抗議。

台南市環保局指出，因另一輛車故障，陳姓業者的大型車輛於2018年9月1日前往城西掩埋場協助該故障車輛修復，並非環保署或環保局委託前往執行相關業務，此案於2020年4月29日台南地院判決，是因連日豪雨沖刷路基所導致，台南市環保局對該路段路面管理並無違失。

陳姓業者則指出，他們接獲清理廢棄物的廠商外包，以救災第一的心態來協助清除823台南水患的廢棄物，當時一輛載運廢棄物的車輛車斗故障，因而派另一輛抓斗車，前往協助清除該故障車車斗上的廢棄物，不料前往協助的這輛抓斗車在收工時，行經安南區城西焚化爐旁道路，道路突然塌陷，整輛車陷落坑洞。陳姓業者控訴，該輛抓斗車貸款都尚未還清，卻因泡水導致引擎、電腦儀器全損毀，損失4百多萬元，當時向南市府申請國賠求償卻遭駁回。

台南市環保局長謝世傑表示，事故前一天，事發地路面和周遭環境並無異狀，且事故當天掩埋場人員下班離場前，道路仍可順利通行，因天災可能造成道路隱蔽部分的路基流失，無法從外觀明顯判斷，相關人員並無怠忽職守等缺失；儘管如此，當時接獲車輛事故通報後，環保局也立即協助租用吊車搶救。

謝世傑指出，此案已進入司法程序，若當事人對判決有意見，可依法提起上訴。謝龍介則提到，當時的代理市長李孟諺曾在台南市議會承諾「市府會概括承受」，環保局將調閱當時議會質詢內容，、有關當時李孟諺代理市長於議會謝龍介議員質詢本案時，承諾市府會概括承受部分。環保局將調閱當時議會質詢內容，瞭解李代理市長當時是否有承諾及承諾到什麼程度，必要時於二審時於法院協商。

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