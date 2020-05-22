　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南下協助救災車陷落道路大坑洞泡水報廢求償無門　業者赴台南市府抗議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陳姓業者向台南市政申請國賠被拒，在市警員謝龍介陪同下前往市府抗議，環保局長謝世傑出面說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓業者向台南市政申請國賠被拒，在市議員謝龍介陪同下前往市府抗議，環保局長謝世傑（左）出面說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年台南823豪雨成災，中部陳姓業者到台南支援救災，協助清理廢棄物，結果因路面坍塌，大車陷落道路大坑洞，因泡水導致車輛引擎、電腦儀器損毀，整輛車報銷，業者向台南市政府申請國賠求償竟遭拒，經向台南市議員謝龍介陳情，22日上午出動8輛車赴台南市政府抗議。

台南市環保局指出，因另一輛車故障，陳姓業者的大型車輛於2018年9月1日前往城西掩埋場協助該故障車輛修復，並非環保署或環保局委託前往執行相關業務，此案於2020年4月29日台南地院判決，是因連日豪雨沖刷路基所導致，台南市環保局對該路段路面管理並無違失。

▲陳姓業者向台南市政申請國賠被拒，在市警員謝龍介陪同下前往市府抗議，環保局長謝世傑出面說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳姓業者則指出，他們接獲清理廢棄物的廠商外包，以救災第一的心態來協助清除823台南水患的廢棄物，當時一輛載運廢棄物的車輛車斗故障，因而派另一輛抓斗車，前往協助清除該故障車車斗上的廢棄物，不料前往協助的這輛抓斗車在收工時，行經安南區城西焚化爐旁道路，道路突然塌陷，整輛車陷落坑洞。陳姓業者控訴，該輛抓斗車貸款都尚未還清，卻因泡水導致引擎、電腦儀器全損毀，損失4百多萬元，當時向南市府申請國賠求償卻遭駁回。

台南市環保局長謝世傑表示，事故前一天，事發地路面和周遭環境並無異狀，且事故當天掩埋場人員下班離場前，道路仍可順利通行，因天災可能造成道路隱蔽部分的路基流失，無法從外觀明顯判斷，相關人員並無怠忽職守等缺失；儘管如此，當時接獲車輛事故通報後，環保局也立即協助租用吊車搶救。

謝世傑指出，此案已進入司法程序，若當事人對判決有意見，可依法提起上訴。謝龍介則提到，當時的代理市長李孟諺曾在台南市議會承諾「市府會概括承受」，環保局將調閱當時議會質詢內容，、有關當時李孟諺代理市長於議會謝龍介議員質詢本案時，承諾市府會概括承受部分。環保局將調閱當時議會質詢內容，瞭解李代理市長當時是否有承諾及承諾到什麼程度，必要時於二審時於法院協商。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
美女主播「E級豪球大走山」！沮喪吐原因：上半部整個消失
快訊／大雨來襲！高雄3區明停班課
「妳沒戴安全帽！」　噁男假扮警察伸舌進女口腔「做酒測」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

觀音區忠富路彎道改善工程竣工　鄭文燦肯定議長邱奕勝力助多

快訊／高雄市政府宣布：3區域23日停班停課

新北市圖書館另類書香愛地球　千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅

植樹共創綠色城市種下感恩樹苗　新北喜慶國際生物多樣性日

南下協助救災車陷落道路大坑洞泡水報廢求償無門　業者赴台南市府抗議

驚！南庄竹37鄉道「2顆噸級巨石」砸落　封閉單向車道

來台越女割喉、11樓拋屍慘死！　家屬給紅包謝恩，結果...「全充公」做公益！

雨彈狂襲南台灣！鳳山男淡定「雨中洗頭」網友讚：有故事的男人

台南豪雨老翁夜巡工地未歸　永康警急尋回獲家屬感激

豪雨狂炸鹽埕淹大水　高市議員爆：抽水機2度故障

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

觀音區忠富路彎道改善工程竣工　鄭文燦肯定議長邱奕勝力助多

快訊／高雄市政府宣布：3區域23日停班停課

新北市圖書館另類書香愛地球　千冊「漂書山」廢棄推車變陪讀椅

植樹共創綠色城市種下感恩樹苗　新北喜慶國際生物多樣性日

南下協助救災車陷落道路大坑洞泡水報廢求償無門　業者赴台南市府抗議

驚！南庄竹37鄉道「2顆噸級巨石」砸落　封閉單向車道

來台越女割喉、11樓拋屍慘死！　家屬給紅包謝恩，結果...「全充公」做公益！

雨彈狂襲南台灣！鳳山男淡定「雨中洗頭」網友讚：有故事的男人

台南豪雨老翁夜巡工地未歸　永康警急尋回獲家屬感激

豪雨狂炸鹽埕淹大水　高市議員爆：抽水機2度故障

立院三讀／企業違反《勞基法》　政府應公布處分期日與罰鍰

「周杰倫、蕭敬騰」世紀合體林俊傑咖啡店　獨缺阿信...他說話曝真相！

「港版國安法」最快半年內立法完成　英相強生回應了

家門積水不到1小就退！高雄網友大讚「韓市長治水政策100分」

快訊／台南市宣布了：23日正常上班上課　雨量未達標　

不斷更新／全台23日停班停課一次看　高雄3區、屏東3鄉停班課

楊丞琳轉行當YouTuber！公開一日生活流程　8招保養習慣必須學

大學個人申請放榜！醫學系這一校缺額27人　大爆冷原因曝光

巴基斯坦客機墜毀「107人全部罹難」　機長最後錄音曝光

觀音區忠富路彎道改善工程竣工　鄭文燦肯定議長邱奕勝力助多

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

怎麼了？鳳山男豪雨中「淡定洗頭」

快訊／台南明正常上班課：若雨大，清晨5時會更新！

即／高雄市3區域23日停班停課

客死他鄉越女家報恩「有洋蔥」

解放基隆老屋再掀熱潮　罕見澡堂老屋神秘面貌曝

520後　桃園「安邦」都升官

雨彈夜襲！屏東宣布正常上班課

豪雨狂炸鹽埕　議員：抽水機2度故障

收回五股社區強占之公有土地

台南市成立災害應變中心

台南北安路發生路燈倒塌未砸到人車

桃市新任副市長、教局長上任　無縫接軌各項政策

俄羅斯珊珊獲永久居留　拍影片宣傳台灣

遠洋漁船檢疫不能加油　油價上漲漁民喊苦

更多熱門

相關新聞

機車泡水能不能發動？水位是關鍵

機車泡水能不能發動？水位是關鍵

受西南氣流影響，中央氣象局對21縣市發布大豪雨特報，其中高雄與台南上午已有多處淹水，許多機車就此泡湯，如果機車不幸泡水了、或是騎乘時誤入積水區，到底能不能發動、或是繼續前進？其實只要從水位高度判斷，就能知道會不會造成機車損壞

北市68家酒店舞廳業擠進中山分局！學「實名制APP」

北市68家酒店舞廳業擠進中山分局！學「實名制APP」

台灣無緣WHA！陳時中坦言「沒有機會了」　已向WHO提抗議函

台灣無緣WHA！陳時中坦言「沒有機會了」　已向WHO提抗議函

傅崐萁遭判刑定讞　藍綠籲辭立委

傅崐萁遭判刑定讞　藍綠籲辭立委

太陽花政院版 逆轉改判有罪！ 「公民不服從」能否阻卻違法？如何拿捏分寸？｜行動法庭 第63集

太陽花政院版 逆轉改判有罪！ 「公民不服從」能否阻卻違法？如何拿捏分寸？｜行動法庭 第63集

關鍵字：

大坑洞泡水報廢求償無門業者抗議

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

全台縣市22日　停班停課懶人包

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

懷中小貓健康長大　溫柔獼猴卻消失了

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面