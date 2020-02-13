影／熄菸分心！550萬賓利飛進烏鰡池近滅頂　網虧：有翅膀也沒用

記者陳豐德／新北報導

吳姓男子13日早上開著一輛價值約550萬元的賓利轎車，經過淡水區行坪頂三叉路口時，車輛卻突然失控，整輛車衝進旁邊的釣魚池，整輛車幾乎滅頂，好險駕駛只有輕微擦傷並及時脫困，民眾目擊將畫面PO上臉書「爆料公社」，網友不免揶揄「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥」。

▲價值550萬元的賓利名車衝進烏鰡池內幾乎滅頂。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，46歲的吳姓駕駛當時開著賓利名車 Continental Flying Spur（自稱價值約550萬元），行進間邊開車邊抽菸，並在經過該路口時分心要熄菸，不料一時未注意，整輛車就往右邊開衝進釣魚池內，與一整池烏鰡魚共舞，好險他及時逃出並未受困。因為一時疏忽，愛車賓利成了泡水車，恐怕後悔地會讓他直捶心肝。

網友看到後也表示，「有錢人想換車的理由」、「果然是賓利，水陸兩棲」、「 這速度到底要多快才能騰空飛那麼地~遠」、「大咬了！大咬了！」、「有錢人的快樂很簡單⋯⋯」、「 忘了開飛行模式，有翅膀也沒用」、「這魚池老闆傻眼了 有人用賓利釣魚」、「吊車在魚塭釣到一台賓利」等。

▼車主找來吊車將愛車賓利給吊起。（圖／記者陳豐德翻攝）



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