動態圖像設計師杜鈺凱　以多彩插畫繪出詩意古鎮

來自中國廣州的杜鈺凱（Yukai Du），是一名動畫及插畫家，現於倫敦擔任動態圖像設計師。

她的作品有如〈出口〉那樣，以現代智慧科技改變人類生活文化為主題，再加上其天馬行空的想像，以豐富的色調渲染出空間氛圍，讓在此中沒有表情的人們、擁有個性的手機，呈現出人類與科技產品界線模糊的現代世界，以及人類對於虛擬科技的依賴。

〈出口〉是她從英國中央聖馬丁藝術學院畢業後，想著故鄉廣州對科技的依賴而製作出的動畫短片，這部作品被選入《安錫國際動畫影展》、《HAFF荷蘭動畫電影節》及其他世界知名藝術節，也曾於2015台北數位藝術節的數位動畫展展示。

在〈出口〉之後，她也延續現代科技的主題，但以更開放的心態，與許多單位合作，繪出了現代人的創意工作與休閒生活。

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杜鈺凱的作品並非一直都這麼色彩鮮麗的。她在中國時，作品以黑白為主色，直到〈出口〉才有了如今的繽紛色彩，可以說令人耳目一新的倫敦，打開了她的色彩之窗，但來自中國的她，仍然以故鄉文化元素為養分持續創作作品。

新近的插畫系列《The Study of Chinese Scenes》，以同樣亮眼的色塊、簡單幾何構造，呈顯出清雅的古鎮造型、層疊的青綠山巒與山水畫般的飄渺雲霧，讓畫面顯得既吸睛又詩意。

圖文來源／Yukai Du、Behance

（完整文章請看城市美學新態度）

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