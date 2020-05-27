在混亂世界裡找到安靜的地方　Johnny Kerr的極簡建築風景

美國攝影師約翰尼・科爾（Johnny Kerr），出生在以沙漠為著名景觀的亞利桑那州。原先是想要從事平面設計工作的他，在工作難以為繼的狀態下，面試了美術老師，並因學校需求，誤打誤撞由此走向了攝影之路。



在沙漠成長的他認為，周遭景觀對他的藝術靈感與啟發是相對缺乏的，然而由於其設計背景，使之看見了與他人眼中不同的日常建築——他在建築裡頭找到了設計的基本元素：形狀、空間、體積、線條、節奏等等。





於是，他從設計經驗中汲取靈感，在建築裡找尋熟悉的元素，以及和諧的呈現方式，接著將目光慢慢轉移到其他非建築事物上。他所拍攝的主題，都是每日存在於當地人身邊的普遍日常一景，然而攝影師即在簡化而非抽象化主題過程中，召喚了眼見為憑之外的超現實圖像，讓人得以嘗試用嶄新的角度看待一成不變的城市生活。

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而在這一成不變的環境與日子，約翰尼又想找到如何不同的角度？他表示，他的主題一直是「孤獨」。身為一個內向者，他樂於將忙碌而混亂的現實，簡化成一個具組織設計的寧靜空間。他曾以長時間曝光創造出平靜感，卻因這種風格的流行而逐漸放棄這種美學，但他仍喜歡帶著腳架工作，因其有助於讓人放慢腳步，以更有條理、更聚焦的方式拍攝。

圖文來源／Behance、phototrend、ALL ABOUT PHOTO.COM

（完整文章請看城市美學新態度）

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