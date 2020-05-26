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5月大豐收　崑大視傳系動畫大賽國內外屢創佳績

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▲崑山科技大學視傳系5月份參與國內外動畫大賽屢創佳績，可說是該系的豐收之月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學視傳系5月份參與國內外動畫大賽屢創佳績，可說是該系的豐收之月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學視傳系5月份參與國內外動畫大賽屢創佳績，《無人接廳》榮獲「西班牙歌舞影展」最佳視頻動畫獎，並與3D動畫《慾望輓歌》雙雙入圍「墨西哥魚神數位藝術影展」，遊戲動畫虛擬角色與場景設計繪本《Herzenith》更勇奪「2020放視大賞跨領域創意企劃」金獎！5月份可說是該系的豐收之月。

▲崑山科技大學視傳系5月份參與國內外動畫大賽屢創佳績，可說是該系的豐收之月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大視傳系自從2008年成立動漫實驗室迄今，國際得獎入圍獎項累計已超過50項，負責實驗室的鄧偉炘老師帶領學生積極創作與參賽，讓成員們參賽成績到今年依然豐碩。由賴新容、朱庭緯同學所製作的《無人街廳》動畫獲得「西班牙歌舞影展2020 SounDance Film Festival」最佳視頻動畫獎。該片描述上班族的苦悶，完全切合現代忙碌人們的心聲，已是國際競賽的常勝軍，去年已獲荷蘭、祕魯、中國、墨西哥、奧地利、捷克、德國等國際動畫影展青睞，本月再獲西班牙、墨西哥國際影展激賞。

▲崑山科技大學視傳系5月份參與國內外動畫大賽屢創佳績，可說是該系的豐收之月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由賴俊傑、陳孟哲、黃錦瀚、謝輝宏、許偉川同學的3D動畫《慾望輓歌》，除了本次在墨西哥影展入圍，之前也入圍祕魯和中國兩個國際影展，國內則獲「金典概念設計」傳達設計獎、「MOS_ACA世界杯ACP/ACU/MTA/IC3 全國大賽」第一名、「第8屆HPC功夫國網全國3D動畫大賽」冠名佳作等獎項。本片製作技術精湛，奇幻寫實的畫面和特效讓觀眾留下深刻印象，成員們一畢業便順利進入提摩西影像、Studio2動畫公司等知名動畫企業服務，在提摩西影像工作的賴俊傑，則於去年參與金鐘54的動態設計。

▲崑山科技大學視傳系5月份參與國內外動畫大賽屢創佳績，可說是該系的豐收之月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國內競賽部分，四年級的王宇成、陳炯瑜插畫作品《Herzenith》拿下了放視大賞跨領域類－創意企劃組金獎，本作品在角色和場景的創作上營造出未來感的科技風，在光影的渲染下顯現出作者獨特的藝術風格。王宇成、陳炯瑜白天都在白鹿動畫有限公司參與全年校外實習，下班後繼續進行學校的畢業製作。

鄧偉炘老師表示，在臺灣不論是動畫或遊戲公司執行計畫都有簽訂保密協定，因此，學生不能以在公司製作的成品當作畢業製作，必須利用下班之餘再額外製作一份跟公司完全不同的作品，相當辛苦。而成員在極短的時間完成的作品竟然能擊敗全國拿下金獎，跌破眾人眼鏡，這要歸功學生們咬牙苦撐、永不服輸的精神，並相信老師的指導，應證皇天不負苦心人贏得最終的勝利。

▲崑山科技大學視傳系5月份參與國內外動畫大賽屢創佳績，可說是該系的豐收之月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大視傳系自從2008年成立動漫實驗室以來，全系師生將動畫成就推向極致，在比賽、產學、證照和就業各方面，每年皆有傑出成就與表現，讓實驗室成為貴賓參訪的重點之一，常有國際動畫學者拜訪崑大動漫實驗室，互相交流提供寶貴的動畫教學技巧與方法，以期為動畫教育開創更美好境界。

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