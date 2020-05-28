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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／港媒追問「是否放棄一國兩制？」　李克強正面回應了…

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記者鄭思楠／綜合報導

大陸十三屆全國人大三次會議今日（28日）下午高票通過「港版國安法」決定草案，授權人大常委會制定具體法律及執行機制。國務院總理李克強下午4時在人民大會堂舉行記者會，被港媒《鳳凰衛視》追問，強推法案是否是放棄「一國兩制」？

對此，李克強馬上強調，「一國兩制」是國家基本國策，始終強調要貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治；港版國安法是完善「一國兩制」舉措，確保「一國兩制」行穩致遠。

先前，中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會剛剛以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」，中國全國人大常委會最快能在6月底的會議上討論立法，8月出爐。法案通過後將列入香港《基本法》附件三，由港府在當地公布，且即日起實施，不須經立法會審議。在現場的《ETtoday新聞雲》記者直擊，草案表決通過後，現場響起將近30秒的掌聲。

▲▼兩會,總理記者會,李克強,大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）

▲國務院總理李克強。（圖／翻攝自CCTV）

此前，大陸22日召開十三屆全國人大第3次會議，李克強在工作報告上提港澳問題，李克強指出，要全面準確貫徹一國兩制、 港人治港、 澳人治澳、高度自治的方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任，支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」

28日16時，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問，這也是李克強的第八場總理記者會。今年受到疫情影響，總理記者會改成直播視訊，所有中外記者將安排在梅地亞中心進行遠距提問。據悉，近5年的記者會上，港澳台媒體每年都會獲得2個提問機會。

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