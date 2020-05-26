李克強工作報告中涉台部分縮減　陸研究員：大陸對台有信心和耐心

▲ 中共政府工作報告中，涉台部分相較過往有所縮減 。（示意圖／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任、研究員謝郁近日接受《中評社》採訪。她提到，雖然今年中共總理李克強政府工作報告中，涉台部分相較過往有所濃縮，但「九二共識」的原則立場並未鬆動，還是兩岸政治互信、關係和平發展、對話協商的基礎，「一個中國」仍是不可跨越的底線。另外，總體方針也呈現出對台戰略上的定力、耐心與信心。

謝郁談到，她注意到今年報告中涉台部分在篇幅和字數上都有縮減，「九二共識」等內容在報告中僅以「我們要堅持對台工作大政方針」這一句話來敘述，「這一句話屬於較宏觀的『概括性表述』，大政方針就涵蓋了『一個中國』等原則，我想這些基本立場並未有任何鬆動。」

謝郁指出，從今年1月的選舉結果來看，民進黨主導了台灣政局，不斷挑戰一個中國底線，顯然今年兩岸關係形勢是更加嚴峻，「台獨」的危險性進一步上升，面對這樣的情勢，「反獨」任務分量加重，成為對台工作的首要任務。





▲ 中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁 。（圖／中評社）

去年報告中有「推進祖國和平統一進程」這句話，今年則變成了「促進統一」短短4個字。對此，謝郁認為，對大陸而言，統一雖是既定目標，不過統一方式還有待選擇，統一的進程有非常多的曲折和挑戰，多種因素會影響到統一方式。當台灣的台獨分裂勢力不斷的破壞兩岸關係的和平發展基礎，不斷挑戰大陸底線的時候，大陸會在判斷形勢之下不得不「做最壞的打算」。

謝郁稱，最好的選擇就是和平統一，但是當和平的基礎和條件不斷被破壞，甚至摧毀，大陸就不得不做最壞的打算，採取非和平方式，「強調一下，導致這個『不得不』的結果，包含的因素有『台獨』分裂活動的冒險與挑釁。