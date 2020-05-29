李克強：中國6億人月收4190元　「難在中等城市租房」

▲李克強認為，今年可以如期完成脫貧任務。（圖／路透社）

記者黃翊婷／綜合報導

中國第十三屆全國人大三次會議28日閉幕，國務院總理李克強隨後出席記者會回答中外記者提問，當被問到脫貧任務時，他坦言，中國人口眾多，人均年收入約人民幣3萬元，但還是有6億人每月收入僅人民幣1000元，這樣的收入很難在中等城市租到房子，考量到今年碰上疫情，現階段還是會優先保障民生。

根據《人民網》報導，李克強在記者會中提到，今年受到疫情影響，脫貧攻堅任務是否能順利完成，這是黨中央對全社會做出的承諾，原本估計還有500多萬貧困人口，在這波疫情之後，可能導致有一些人返貧，讓脫貧的任務變得更重，「我們會多策並舉，採取措施穩住脫貧底線，我們有把握完成今年決勝脫貧攻堅的任務。」

此外，李克強也表示，中國是一個人口眾多的發展中國家，雖然人均年收入為人民幣3萬元（約新台幣12萬元），但有6億人每月收入僅人民幣1000元（約新台幣4190元），單靠這樣的收入，恐怕很難在中等城市租到房子，加上受到疫情波及，生活可能更加困難。

李克強指出，疫情過後當然還是以保障民生為主，要怎麼保障那些有困難的族群，以及受疫情影響的新困難族群，是現階段最重要的，「我們採取的紓困政策，有相當一部分就是用於保障基本民生」，現在低保、失業保障以及特困救助等族群，一年大約有6000萬人，預計今年人數還會增加，但大家不用擔心，保障和救助資金仍很足夠。