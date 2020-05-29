　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

李克強：中國6億人月收4190元　「難在中等城市租房」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中日韓領導人論壇 ,李克強,安倍晉三,文在寅。（圖／路透社）

▲李克強認為，今年可以如期完成脫貧任務。（圖／路透社）

記者黃翊婷／綜合報導

中國第十三屆全國人大三次會議28日閉幕，國務院總理李克強隨後出席記者會回答中外記者提問，當被問到脫貧任務時，他坦言，中國人口眾多，人均年收入約人民幣3萬元，但還是有6億人每月收入僅人民幣1000元，這樣的收入很難在中等城市租到房子，考量到今年碰上疫情，現階段還是會優先保障民生。

根據《人民網》報導，李克強在記者會中提到，今年受到疫情影響，脫貧攻堅任務是否能順利完成，這是黨中央對全社會做出的承諾，原本估計還有500多萬貧困人口，在這波疫情之後，可能導致有一些人返貧，讓脫貧的任務變得更重，「我們會多策並舉，採取措施穩住脫貧底線，我們有把握完成今年決勝脫貧攻堅的任務。」

此外，李克強也表示，中國是一個人口眾多的發展中國家，雖然人均年收入為人民幣3萬元（約新台幣12萬元），但有6億人每月收入僅人民幣1000元（約新台幣4190元），單靠這樣的收入，恐怕很難在中等城市租到房子，加上受到疫情波及，生活可能更加困難。

李克強指出，疫情過後當然還是以保障民生為主，要怎麼保障那些有困難的族群，以及受疫情影響的新困難族群，是現階段最重要的，「我們採取的紓困政策，有相當一部分就是用於保障基本民生」，現在低保、失業保障以及特困救助等族群，一年大約有6000萬人，預計今年人數還會增加，但大家不用擔心，保障和救助資金仍很足夠。

ET快訊
巨胸女星與父共浴31年！同床幻想交往…聞64歲爸再婚心碎：我
銀行副總裁激情交纏n女！正宮電腦見「紀錄片」截圖怒告小三、小
Gogoro設計總監偷吃人妻反告綠帽夫　囂張求償400萬敗訴
中職前球星和小三全裸被抓姦竟沒事　原因超傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「港版國安法」成功逆襲 北京保密到家...美情報搜集破功

港版國安法「正式版本」…2處用詞更改　法律人士：涵蓋範圍更大了

冷氣小哥「獎勵一套房」兌現了！他喜提34坪電梯公寓　燦笑：我還是懵的

美國威脅要制裁！陸駐港公署斥「雙標」：他們自己國安立法密不透風

陸公安部：全力「指導支持」香港警隊！　讚港版國安法「意義重大」

李克強：中國6億人月收4190元　「難在中等城市租房」

港版國安法／提供香港「人道援助」 學者提三項建議...先做這件事

港版國安法／台灣像平行時空！港妹歎「身邊人都想移民」...為了平靜生活

「港版國安法」剛通過　陸《反分裂國家法》座談今登場

港版國安法／最快8月上路　港民主派憂「誰擁真正執法權？」

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

港版國安法「正式版本」…2處用詞更改　法律人士：涵蓋範圍更大了

冷氣小哥「獎勵一套房」兌現了！他喜提34坪電梯公寓　燦笑：我還是懵的

美國威脅要制裁！陸駐港公署斥「雙標」：他們自己國安立法密不透風

陸公安部：全力「指導支持」香港警隊！　讚港版國安法「意義重大」

李克強：中國6億人月收4190元　「難在中等城市租房」

港版國安法／提供香港「人道援助」 學者提三項建議...先做這件事

港版國安法／台灣像平行時空！港妹歎「身邊人都想移民」...為了平靜生活

「港版國安法」剛通過　陸《反分裂國家法》座談今登場

港版國安法／最快8月上路　港民主派憂「誰擁真正執法權？」

高票通過「港版國安法」　全國人大：比港英時期更享有權利和自由

易智言點名大學生3大惡習　發飆的最後稻草：抄襲維基電影連人名都一樣

蔡英文交付黃榮村國家人力轉型任務　9位考試委員名單一次看

女中醫戒冰飲後也揮別肥胖！教你簡單自製3款鮮果消暑茶

長榮內鬥再起　張國明發聲明：張榮發基金會董事會違法召集

禁令解除！台鐵6/1起車上可飲食　車上不賣食品⋯吃完「仍要戴口罩」

港版國安法「正式版本」…2處用詞更改　法律人士：涵蓋範圍更大了

法國總理仍重申法甲不會復賽　遭自家媒體嘲諷：像白癡一樣

湯姆霍蘭德又死會…罕見火速同居！　起底新女友「蘇菲特納是媒人」

美中緊張！川普預告29日宣布「對中新政策」：我們很不開心

電視台女廁夜傳詭異腳步聲！　她上到一半門縫驚見「腳尖對著門」嚇瘋…隔天一問心涼了

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

大陸熱門新聞

「港版國安法」正式表決通過！

傳投下人大唯一反對票　本人說話了

港版國安法「1票反對」神秘人身分曝光！　陸網：拖出去斬了

北京「港版國安法」逆襲　美情報搜集破功

持水果刀跳河！他「小提琴式割脖」1小時

港版國安法引爭議　全國人大回應

胡錫進：中國想讓國際金融中心在哪就會在哪

宅男愛上女網友！1個月後就當爸

蔡英文「撐港」　國台辦：引黑暴力入台拿石頭砸腳

「港版國安法」懶人包　最大的爭議為何？

港妹歎「有能力都想移民」：想平靜生活

林鄭月娥上街簽名力撐「港版國安法」！

港版國安法最快8月上路　港民主派憂誰擁執法權？

情侶沙灘浪漫「芭蕾之吻」爆紅　男主急求刪除藏「超綠真相」

更多熱門

相關新聞

北漂青年求租20坪凶宅「不管死得多慘！」

北漂青年求租20坪凶宅「不管死得多慘！」

本站28日才報導《求租凶宅！自殺、凶殺或火災都OK　他透露「省錢孝敬父母」》，有網友在租屋社團「求租三重或大同、南港區的凶宅」，引發一陣熱論。沒想到29日又有網友求租「台北市全區」的凶宅，文中透露自己是北漂青年，還養了3隻米克斯，「多凶都沒關係，價格最重要」。

李克強重提九二共識　陸委會回應

李克強重提九二共識　陸委會回應

李克強正面回應「港版國安法」

李克強正面回應「港版國安法」

李克強重申「一中原則」：視台灣同胞為手足

李克強重申「一中原則」：視台灣同胞為手足

潮男找合租「自曝特殊癖好」！情侶查FB嚇壞

潮男找合租「自曝特殊癖好」！情侶查FB嚇壞

關鍵字：

脫貧租屋李克強

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

即／英：或延長BNO持有人留英期限

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

漏報所得1.36億元　餐廳老闆拒稅3千萬下場曝

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面