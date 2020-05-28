快訊／李克強「視台灣同胞為手足」　重申一中原則、九二共識

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十三屆全國人大三次會議5月28日下午在北京人民大會堂舉行閉幕會，國務院總理李克強在隨後舉行的總理記者會上回答兩岸關係時重申一中原則，「我們視台灣同胞為手足，血濃與水，始終重視台灣同胞的福祉，疫情發生後，不少台灣同胞在大陸，沒有在大陸的台灣同胞因感染新冠肺炎失去生命。」

他強調，「我們對台的大政方針是一貫的，也是世人共知的，一個中國原則、『九二共識 』都要堅持，同時要堅決反對『台獨』，在這個政治基礎上，我們願意和台灣各政黨、團體和人士就兩岸關系和民族未來對話協商，推動兩岸和平发展，促進祖國和平統一，我們願意盡最大誠意和最大努力，台灣問題是中國的內政，我們從來都反對外來干涉，中華民族有智慧、有能力解決好自己的事。」

28日16時，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問，這也是李克強的第八場總理記者會。今年受到疫情影響，總理記者會改成直播視訊，所有中外記者將安排在梅地亞中心進行遠距提問。據悉，近5年的記者會上，港澳台媒體每年都會獲得2個提問機會。

▲國務院總理李克強。（圖／翻攝自CCTV）

此前，大陸22日召開十三屆全國人大第3次會議，李克強在工作報告上提到台灣問題，除了一再強調「堅決反對台獨」、「深化兩岸融合發展」，在談及統一議題時，卻一改過去40年來最高領導人使用的「和平統一」字眼，直接刪去「和平」2字。

大陸國務院總理李克強《政府工作報告》指出，「要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。」相較去報告內容，李克強今年沒提「九二共識」，研究兩岸的學者包承柯分析，報告內容看似平和，其實對兩岸來說都不是樂觀訊號。

今年李克強對台報告全文，主要強調「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」相較去年工作報告，都有提及反對台獨勢力，但「九二共識」第一次未出現在對台報告裡。

回顧2019年李克強的《政府工作報告》，延續中共中央總書記習近平在《台灣同胞書》發表40周年談話，「一國兩制」首次浮上檯面，同時堅持「一中原則」、「九二共識」。但今年總理政府工作報告，李克強沒有提到「九二共識」。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持的工作報告，針對台海問題只有39個字，只強調「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠」，深化和台灣有關黨派團體、社會組織的交流。

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