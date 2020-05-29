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港版國安法／台灣像平行時空！港妹歎「身邊人都想移民」...為了平靜生活

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲港版國安法成定局。（圖／路透社）

記者鄭思楠、蔡儀潔／台北—香港連線報導

大陸第十三屆全國人大三次會議28日高票通過「港版國安法」，有港民擔憂，此法可能帶來香港的末日，並剝奪反對派人士的基本自由。於是「移民 台灣」、「台灣 移民政策」等關鍵詞這幾天的搜索量達到近1年來新高峰，甚至比去年6、7月「反逃犯條例」抗爭期間出現的最高點，還要翻4倍。

香港從2019年6月爆發反送中後，每月申請來台居留的人數就開始增加，9月起迄今年4月，每月至少有600人，除了來台就讀的港生之外，主要是不少港人對香港未來感到恐慌，就連知名港星黃秋生也準備入籍台灣。

其實，台灣一直是香港人移民的熱門選擇，兩地文化同源、生活成本大大低於香港、僅1小時的往返機程等等，慢慢沉澱成了香港人對於台灣的執念。只是，港民對台灣的渴望在「港版國安法」的推出突然加劇了，有人甚至感慨「香港真的快淪陷了」。

從事銀行業的小馨已經在準備移民台灣，不過她指出，自己並不是「政治逃難」，而是準備以「依親」的方式申請，「對於很多香港人來說，台灣就像一個平行時空，很平靜、大家可以正常的生活，不用擔心出門逛街剛好遇上示威，不用擔心要去上班遇上罷工封路。」

「我不覺得港人是在逃難」，不過，她認為，雖然有一些人來台灣是因為受到政治壓迫，但其實很多人是出自真心喜歡台灣這個地方，「離開自己土生土長的地方不是一個簡單的決定，但相信每個人都抱著未來能更好的心。」

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲香港未來局勢不樂觀。（圖／路透社）

經查閱香港Google 關鍵字，發現自21日宣佈要推出「港版國安法」後，「移民 台灣」的搜索熱度從下午3點開始極速狂飆，在當晚11點達到近7日高峰；「台灣」這個關鍵詞熱度則於22日中午12點，創下近7日新高。

「這個moment（時候）真的不想待在這裡。」在香港從事零售業的小嘉（化名）表示，會想要離開，一方面因為這座城市與經濟息息相關，法案的推出還有示威運動的頻頻發生，過去1年生意差了好多，店鋪營業額跌了7成，「開店就是在虧錢，我們是咬著牙還在撐，有些資金不夠的已經收一收不做了。」

小嘉接著說，另一方面就是氛圍，發現港警抓捕示威者越來越嚴，久了也會害怕，現在大家都很焦慮，不知道香港的前景會怎樣，不知道未來會發生什麼，「有能力走的都想走，身邊一些比較富裕的朋友，已經在準備送小孩出國讀書，也有一些年輕人去年就到台灣，一直沒有回來，過年也只能傳簡訊給家人拜年。」

隨著「港版國安法」成定局，「移民台灣」再度成為關注焦點，內政部也表示不排除未來仍會持續增加。《ETtoday新聞雲》專訪負責移民台灣業務的業者表示，「反送中」運動開始後，諮詢量大概增長3倍，而「港版國安法」的推出讓幅度直接拉到4、5倍，「上週末有200多個人來諮詢，光是Whatsapp就有100多條未讀訊息。」

▲▼中國,香港,習近平,林鄭月娥。（圖／路透社）

▲北京這次態度強硬。（圖／路透社）

不過，28歲的小張感歎「移民」只能想想就好，「一般上班族、打工族哪有那麼多錢移民，以門檻較低的台灣來說，也需要準備150萬元（港元）的資金，雖然香港收入高，但我們生活成本也非常高，每個月房租就佔了大半，存不到什麼錢，還是想想怎麼適應未來生活比較實際。」

相關法令顯示，目前港人移民來台有5種方法，包括依親移民、投資移民、創業移民、專業移民、升學。其中，投資移民必須在台灣投資600萬元台幣，同時要在台居住1年，1年內不得離開台灣超過30天，又或是2年內在台居住滿270天，通過審查後就可以入籍台灣。

目前，為應對港人可能因「港版國安法」出現移民台灣需求，以及總統蔡英文指定提出「人道救援行動方案」，陸委會主委陳明通今（28日）提出四大指導原則，包含政府主導、陸委會作跨部會整合、由政府所成立的法人機構協處、編列預算挹注經費等。

華亞協和法律事務所主持律師徐志明指出，短期內還是會按照現有的5種定居方式，之後可能會根據台灣對人才的需求情況，針對特定族群或優秀人士「開一扇門」，但開到什麼程度還是要參照來台港人的數量。

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