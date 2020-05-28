李克強提「台灣同胞是手足」　陸委會回應！

▲大陸委員會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

針對大陸國務院總理李克強今日於人大記者會中，針對兩岸關係重提「一個中國原則」、「九二共識」，並稱台灣同胞是手足，陸委會晚間透過聲明回應，稱台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。

陸委會表示，蔡總統在就職演說中也闡明，兩岸關係雙方均有責任，對岸必須承擔相對的責任，呼籲對岸理性思考、停止負面打壓作為，在「和平、對等、民主、對話」基礎上，良性互動，才能化解分歧。

▲大陸國務院總理李克強主持人大閉幕記者會。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，也非其內政問題。我政府依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定現狀。

據了解，李克強除了重提「一個中國原則」、「九二共識」，強調以此政治基礎上進行對話協商，推動兩岸和平發展，促進祖國和平統一。他也在記者會上提到，「台灣問題是中國的內政」、反對外來干涉；中華民族有能力解決好自己的事。

李克強並表示，「我們視台灣同胞為手足，血濃與水，始終重視台灣同胞的福祉，疫情發生後，不少台灣同胞在大陸，沒有在大陸的台灣同胞因感染新冠肺炎失去生命。」

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