大雨強襲高雄4地6天淹2次！韓國瑜視察七賢截流站　開出治水良方...說話了

▲高雄七賢三路與興華街六天淹兩次，左圖為5/22，右圖為5/27 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

大雨狂炸，高雄受影響27、28日一早各區又出現淹水狀況，雖比上週五(22日)超大豪雨少，據高雄市水利局資料，鹽埕區七賢三路、鳥松區神農及中正路、楠梓區右昌一帶，6天就淹了2次，也讓當地居民苦不堪言，而高雄市長韓國瑜也2度到七賢截流站視察。

▲高雄鹽埕區七賢三路22日淹成一片汪洋。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市從22日受致災性豪雨襲擊，各區紛紛傳出災情，經過統計有119個積淹水點；27日大雨又來襲，最大6小時累積雨量高雄測站204毫米，楠梓、前鎮、鳥松、小港、大寮等區總共29點位道路積水；28日凌晨雷雨交加，統計共有7處出現積演水狀況，大多數集中岡山、前鎮、大寮區。

▲高雄鹽埕區七賢三路27日也出現淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

水利局指出，積水點位約與5月22日豪雨相似，如楠梓右昌一帶、鳥松區中正路400巷、神農路尚未改善處等局部路段，以及鹽埕七賢三路，因受較高潮汐影響下的積淹水，或因道路排水宣洩不及與低窪匯集處為主，雨勢趨緩後積水即快速退去，這些位置也是水利局後續列為重點改善的區域。

而高雄市長韓國瑜28日上午再到七賢截流站視察，7天內兩度到該區關心淹水情況是否改善，水利局當場報告，因應連日降雨，這次已緊急多調派11台抽水機到場備戰，韓國瑜認為，抽水機只能先治標，要求水利局儘速完成新設抽水站工程，才能針對淹水問題真正治本。

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