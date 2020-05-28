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決戰黃金周！「罷韓最後一哩路」　7天遊行路線曝光拚聲量催票

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▲罷韓團體決戰黃金周 。（圖／Wecare高雄提供）
▲罷韓團體決戰黃金周行程表      。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票進入倒數！雄雄市選委會初步統計，罷免案同意票須達57萬5091人，為了衝出投票率，罷韓團體也把握每分每秒，決定在最後決戰黃金周要辦遊行，本週六(30日)從橋頭出發，天天都有活動，維持罷韓聲勢。

▲罷韓團體旗山發黃絲帶 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓團體於周末號召民眾舉起黃絲帶，圖為旗山場。（圖／記者洪靖宜攝）

隨著投票時間逼近，為了要維持住聲勢及聲量，罷韓團體把握時間，在投票前最後一個禮拜，天天都有活動。Wecare高雄表示，最後的決戰黃金周就是要遊行，5月30日下午4點從橋頭余登發故居集合，終點將走到橋頭的鳳橋宮媽祖廟，並且同天晚上6點6分，於高雄捷運南岡山站站外廣場舉行666罷韓演習；緊接著隔天，到鳳山光復路與澄清路口集合，終點走到衛武營戶外劇場前草地，晚上6點6分進行666罷韓演習鳳山場。

而6月1日晚上8點則在高雄女中前集合，終點走到河西路人行步道；6月2日晚上8點在捷運凹子底站前集合，終點到漢神巨蛋前；6月3日晚上8點在高雄舊市議會前集合，終點到高雄歷史博物館；6月4日晚上8點從中山大學隧道集合；6月5日晚上8點在中山大同路口集合，終點至中山五福路口。Wecare指出：「決戰黃金週，最後七天讓我們天天勇敢一起走。六月六號禮拜六、勇敢無懼、作伙走進投票所。最後一哩路，讓我們一起走向成功、迎回光榮高雄。」

時間對我們來說完全沒用！

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