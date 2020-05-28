楊秋興加碼「6大」罷韓理由！驚揭韓國瑜棄公務官邸「左營租屋」內幕

▲前高雄縣長楊秋興。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄縣長楊秋興28日一早於臉書發表「為什麼要罷免韓國瑜？」為題的看法，除了曾在總統大選之前發表5點不支持韓國瑜選總統，又加碼6點認為韓國瑜已經不適任市長職務，他更出，韓就任一年半以來，除了路平方案、清清排水溝外可説乏善可陳，最後呼籲，6月6日不分黨派為了高雄市政不再空轉，大家都出來投罷免票。

▲前高雄縣長楊秋興。（圖／資料照）

罷韓投票倒數，前高雄縣長楊秋興28日在臉書發出「為什麼要罷免韓國瑜？」除了於今年1月10號總統大選前，曾發表不支持韓國瑜選總統的五點理由，除了品行不端、行為不檢、無情無義；空口白話、信口開河、輕諾寡信；其夫人強勢且嚴重干政，其家族背景關係複雜；剛選上市長就貪圖大位棄高雄市政於不顧；跳梁小丑的德性怎能堪登大位。

除了這幾點，楊秋興再加碼6個觀點，來證明他心中韓不適任市長職務了，首先他說，哪有市長把辦公室搬離四維大樓而設在鳳山行政中心；四維大樓是市府辦公重鎭，三個副市長、祕書長、財、主及大多數的重要局處都在四維大樓辦公；其實韓國瑜是不諳市政怕被看穿手腳才逃離到鳳山行政中心的。

第二、市長官邸是市長辦公室的延伸，不但舒適且在市政府的附近，有警衛看守且24小時監視器監控安全性高，市政府官員會見或人民陳情都甚為便利，韓竟然私下花錢在左營高鐵站附近租屋而且租了三戶又神祕得不為人知，真的耐人尋味。第三、韓國瑜不了解市政，也無法專心聽各局處的簡報，進而做出明確果斷的決策，致使市政耽擱；將帥無能累死三軍。

▲楊秋興提到韓國瑜除路平和清水溝其餘政見都跳票。（圖／記者吳奕靖翻攝）

第四、韓國瑜就任一年半以來，除了路平方案、清清排水溝外可説乏善可陳，當初其政見幾乎都跳票、經濟發展幾乎是交白卷，因韓的無能與擺爛導致市政府各局處士氣低落，高雄市可以這樣子繼續空轉嗎；第五、議會功能就是監督市政，哪有市長逃避監督，不敢接受議員的執行，那韓還有資格當市長嗎。最後，多家民調顯示，韓國瑜的施政滿意度全國22縣市墊底，這次的梅雨成災高雄多處積水，韓國瑜的勘災更顯得荒腔走板，讓市民啼笑皆非。

楊秋興最後說，選舉、罷免是憲法賦予人民的基本權利，我這輩子連罷免票都還沒機會投呢！韓國瑜團隊竟然用恐嚇方式（連警政署長都說有黑道恐嚇的情資）、不出借投票場地，阻擾人民行使罷免的權利，實在是可惡又可悲「高雄人不是被嚇大的！」，他最後呼籲6月6日不分黨派，為了高雄市政不再空轉，大家都出來投罷免票，讓韓國瑜成為中華民國史上第一位被罷免的市長。

對此，高雄市新聞局長鄭照新回應：「楊前縣長基於情緒，常有激憤之詞，希望各界愛護市府予以體諒，不要因為這樣批評他。」

時間對我們來說完全沒用！

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