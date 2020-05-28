高市府耗資5千萬救經濟　黃光芹：韓國瑜2600萬應還高雄市民

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜為了振興經濟、刺激消費，他日前宣布耗資5千萬元舉辦「高雄振興購物嘉年華」及發放抵用券，而高市經發局長伏和中也預估將帶來33億經濟效益。不過，此活動遭罷韓團體及民進黨高雄市議員質疑，是想搶在罷韓投票前大撒幣。對此，名嘴黃光芹表示，高雄市長韓國瑜還欠市民2600萬。

黃光芹28日在臉書PO出韓國瑜競選高雄市長時的臉書貼文。當時韓國瑜說，苦思國民黨中央黨部經費短缺，後來想起每個候選人在選後每票有30元補助款，於是萌生「向選民借錢打選戰」，選後再運用補助款歸還民眾，這純粹是思考年底黨部選戰資源缺乏的窘境，他所想出的權變之際。

▲韓國瑜選前向選民借錢拚選戰。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

如今，韓國瑜推出「高雄振興購物嘉年華」和發放「防疫暖心包」等活動。黃光芹表示，「道歉不還錢，無法振興酷碰紓困！」韓國瑜欠高雄市民太多，「不情不願道歉折煞了他，要他兑現選前承諾，更始終石沈大海」。

黃光芹還說，韓國瑜若有誠意，就把一票30元，總共2600多萬元，還給高雄市民，「怕你罷或没罷成，都不還錢，所以就幫高雄市民討了。我是不願意忘記又常常想起」。

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