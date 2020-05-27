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桃市府推500元電子旅遊券 李憲明：提振觀光旅宿產業

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▲桃園市副市長李憲明指出，市府計畫推出電子旅遊券提振觀光與旅宿產業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市副市長李憲明指出，市府計畫推出電子旅遊券提振觀光與旅宿產業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長李憲明27日主持市政會議上時表示，為振興桃園市觀光產業，觀旅局規劃「徵求桃園振興觀光義勇軍」電子旅遊券執行方案，自6月22日起市民可至指定網站填妥身分證號、桃園市民卡號與手機門號等資料，市府將辦理抽獎並發送電子旅遊券簡訊，提供中獎者憑電子旅遊券QR-code到指定店家消費，以促進疫情趨緩後觀光旅宿產業與商圈發展。

李憲明主持市政會議與防疫專案會議，聽取各局處防疫報告後指出，市府已於本月19日起開放各區親子館採實名制入館，因應新冠肺炎疫情逐漸趨緩，自6月2日起恢復辦理親子課程、講座與外展等活動，仍需維持實名制入館等防疫措施。

▲桃園市觀旅局長楊勝評說，觀旅局計畫推出電子旅遊券提振觀光與旅宿產業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市觀旅局長楊勝評說，觀旅局計畫推出電子旅遊券提振觀光與旅宿產業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局長規劃「徵求桃園振興觀光義勇軍」電子旅遊券執行方案，局長楊勝評解釋，這項電子旅遊券執行方案，限量1萬組、每組500元（100元5份），計畫自6月22日起市民朋友可至指定網站填妥身分證號、桃園市民卡號及手機門號等資料，每一身分證號限登記抽獎1次，身分證與桃園市民卡持有者需為同一人，市府將於6月30日辦理抽獎並發送電子旅遊券簡訊，中獎者自7月1日起可憑電子旅遊券QR-code至觀光遊樂業、旅宿業（含餐飲）、商圈與觀光工廠等店家消費使用。

此外，衛生局長王文彥說，國內迄今已連續44日（超過3個潛伏期）已無本土病例，若國內本土病例持續零確診，中央流行疫情指揮中心規劃於6月7日（4個潛伏期滿）後擴大鬆綁生活防疫規範，民眾只要配合實名制，落實勤洗手、維持社交距離或搭乘大眾運輸時配戴口罩等個人防護措施，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

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