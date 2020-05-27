　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央7月推1千換3千振興券　中市府早在4月全國首辦消費券拚經濟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕表示，早在4月份就推出花200元送20元的消費券，刺激經濟。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，早在4月份，市府就推出花200元送20元消費券的紓困方案。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

力抗疫情之後接著就是全力拚經濟，中央7月將推出花1千元換取3千元振興券的政策，但台中市政府早在4月起就陸續實施「紓困九箭」方案，民眾花200元就可以獲得20元消費券，是全國最早拚經濟的縣市政府，市長盧秀燕還到一中商圈花費行銷這項政策，盧27日說，商圈消費券至6月底，請市民朋友要把握時間。

盧秀燕上午出席明昌公司創辦人張秋龍捐贈價值340萬元的高頂救護車的儀式時表示，後疫情時代要全力拚經濟，台中超前部署，早在4月份就率全國之先推出商圈消費券，民眾只要在貼有「商圈限定特約」標示的商家消費滿200元，就可獲得20元消費券，下次折抵使用，不限同一家。

盧說，20元商圈消費券的概念跟中央7月上路的振興券差不多，實施至今已經發行22多萬張，已使用了一半，業者和民眾都很開心，這項方案實施至6月底，鼓勵大家多加使用，她歡迎中央、地方一起合作、一起發功拚經濟。

明昌公司在外埔深耕多年，從一家小工廠逐漸變成大型的跨國企業，創辦人張秋龍開始思考如何發揮更大的企業社會責任，適逢45週年公司廠慶，也是薪傳二代的時刻，得知救護車磨損較一般車輛來得快，因此捐贈高頂救護車給消防局第五大隊外埔分隊使用，命名為「明昌一號」，提升外埔地區緊急救護品質。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！雪乳掉出激晃…她身分曝光喊：
下班課注意！雙北等17縣市大雨特報　慎防豪雨彈襲
上《飢餓》收視創新低…工作人員爆「電視台有說話」！蔡允潔哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

「港人來台居留」16種方式一次看　備妥5項文件向移民署申請

蔡英文、蘇貞昌達共識3面向完整照顧香港人　陸委會立即開會會商

國發會主委龔明鑫下鄉台東　回應火箭發射主管機關：可能要歸科技部

中天新任董事長廖麗生、董事兼總經理林柏川　NCC要求到會說明

國民黨中常會下週停開　「行動中常會」高雄挺韓被否決...定調黨員可自行前往

民進黨「北市黨部主委案」未解　林錫耀要找薛凌、王孝維再討論

新冠肺炎疫苗年底生產100萬劑太樂觀　黨政高層：明年有機會

設外部新聞專業董事、總經理　NCC提TVBS新董座陳文琦「解套」三原則

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

「港人來台居留」16種方式一次看　備妥5項文件向移民署申請

蔡英文、蘇貞昌達共識3面向完整照顧香港人　陸委會立即開會會商

國發會主委龔明鑫下鄉台東　回應火箭發射主管機關：可能要歸科技部

中天新任董事長廖麗生、董事兼總經理林柏川　NCC要求到會說明

國民黨中常會下週停開　「行動中常會」高雄挺韓被否決...定調黨員可自行前往

民進黨「北市黨部主委案」未解　林錫耀要找薛凌、王孝維再討論

新冠肺炎疫苗年底生產100萬劑太樂觀　黨政高層：明年有機會

設外部新聞專業董事、總經理　NCC提TVBS新董座陳文琦「解套」三原則

港股國安法後「止跌」秘密曝光？彭博：陸資「光速進場」大買國企！

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

遭停止演藝活動！　手越祐也爆「不滿傑尼斯下重手」欲退社自立門戶

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

風田臉圓發福「2個月胖6公斤」　張文綺外景狂吃：我是女主持中最沒羞恥心的

伊能靜18歲兒「性感女裝照」被挖出！　清秀臉蛋登熱搜…網力挺小哈利：做自己

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

俄人力挺「透明防護衣女護士」　大批女性學她這樣穿！

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

課徵肥胖稅救健保　陳時中回應了

趙少康3分鐘狂電四叉貓：罷韓合理嗎？

韓國瑜520獨缺爆驚人內幕　侯友宜回應

罷韓投票倒數10天　杏仁哥怒了

愛情摩天輪控新北抄襲　侯友宜回應了

罷韓倒數爆「黑道監票」　韓國瑜回應了

認識民代記者？新兵控長官下封口令：不得上網談軍中事

國民黨數位諸葛被酸招數落伍

快訊／蔡英文：讓香港人在台居留、生活、工作

藍委集體換綠色頭貼　林鶴明酸：換回來的是小豬

韓國瑜命運全因這張嘴　命理師有解讀

新北宣布「貢寮國際海洋音樂祭」停辦

黎智英問小英：是否鬆綁移民法？

更多熱門

相關新聞

盧秀燕邀約阿中部長周日下午逛台中

盧秀燕邀約阿中部長周日下午逛台中

後疫情時代，台中全力拚經濟，市長盧秀燕27日出席消防救護車及器材捐贈典禮時表示，防疫期間，衛福部長陳時中大力肯定台中防疫作為，井然有序，如今台灣逐步解封，她邀請陳部長到台中觀光，獲得阿中部長爽快答應，預計5月31日下午到訪，市府會再公布詳細時間和地點。

盧秀燕：畢旅、演藝場館、旅遊景點解禁

盧秀燕：畢旅、演藝場館、旅遊景點解禁

3600元消費券花去哪？網曝超高CP值買法

3600元消費券花去哪？網曝超高CP值買法

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

盧秀燕加倍編4億規劃運動中心

盧秀燕加倍編4億規劃運動中心

關鍵字：

盧秀燕紓困補助消費券

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面