中央7月推1千換3千振興券　中市府早在4月全國首辦消費券拚經濟

▲盧秀燕表示，早在4月份，市府就推出花200元送20元消費券的紓困方案。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

力抗疫情之後接著就是全力拚經濟，中央7月將推出花1千元換取3千元振興券的政策，但台中市政府早在4月起就陸續實施「紓困九箭」方案，民眾花200元就可以獲得20元消費券，是全國最早拚經濟的縣市政府，市長盧秀燕還到一中商圈花費行銷這項政策，盧27日說，商圈消費券至6月底，請市民朋友要把握時間。

盧秀燕上午出席明昌公司創辦人張秋龍捐贈價值340萬元的高頂救護車的儀式時表示，後疫情時代要全力拚經濟，台中超前部署，早在4月份就率全國之先推出商圈消費券，民眾只要在貼有「商圈限定特約」標示的商家消費滿200元，就可獲得20元消費券，下次折抵使用，不限同一家。

盧說，20元商圈消費券的概念跟中央7月上路的振興券差不多，實施至今已經發行22多萬張，已使用了一半，業者和民眾都很開心，這項方案實施至6月底，鼓勵大家多加使用，她歡迎中央、地方一起合作、一起發功拚經濟。

明昌公司在外埔深耕多年，從一家小工廠逐漸變成大型的跨國企業，創辦人張秋龍開始思考如何發揮更大的企業社會責任，適逢45週年公司廠慶，也是薪傳二代的時刻，得知救護車磨損較一般車輛來得快，因此捐贈高頂救護車給消防局第五大隊外埔分隊使用，命名為「明昌一號」，提升外埔地區緊急救護品質。

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