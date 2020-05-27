小巨蛋檔期開放還需討論　柯文哲：11月有疫情反撲風險

▲柯文哲赴議會針對追加減預算報告。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員邱威傑27日在議會質詢關注小巨蛋場館解封，市長柯文哲表示，這段時間會很快解封，大家正常過生活，但疫情11月會反撲的話，很可能很快會社區感染，「11月表演可能前5天被下令封住，所以這個風險還是在。

邱威傑表示，他認為疫情比較趨緩，大方向應該是商業活動、藝文活動活絡起來，依照中央建議作法，保持社交距離、戴口罩，實名制可以解封？小巨蛋是否比照同樣規則？對此，黃珊珊答稱，小巨蛋還在考慮，現在檔期是以前別人檔期，這檔期原來有訂好，「到底給原來檔期還是開放新的，這是需要討論」。

邱威傑強調，小巨蛋因為量體比較大，一進去就一萬人，就算減半也是六千人，對藝文團體來說，可能從一年以前籌備，11月寬宏有一檔表演總共20場在小巨蛋，他們現在就要售票，不然消化不完，「一年前已經放了一億現金在裡面，對他們來講是生死存亡的狀況」。

邱威傑指出，有兩種情況，如果要讓他辦就要給他時間準備、售票時間，沒有辦法在1、2個月決定，會對營運造成很大困擾；如果不行的話，就給他們明確答覆，讓他跟國外團體說表演要取消、款項要退回，市府不及早決定，會造成營運困難或是倒閉。

柯文哲回應，以他個人醫學專業，北市會以最快速度解封，但是隨時會收回來，疫情11月會反撲的話，這段時間會很快解封，大家正常過生活，可是以韓國、日本經驗，萬一被突破，很可能很快會社區感染，「11月表演可能前5天被下令封住，所以這個風險還是在，沒有辦法處理」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】