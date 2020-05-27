6/1起口罩自由買賣「民憂價格喊漲」　經濟部長：一片可能低於5元

▲口罩徵用將在6/1全面解禁，國軍支援也將退場，恢復自由買賣。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩徵用將在6/1全面解禁，國軍支援也將退場，恢復自由買賣，但不少民眾質疑自由買賣恐出現口罩價格哄抬等問題。對此，經濟部部長沈榮津今（27）日也特地出席疫情記者會，強調口罩實名制維持，一樣一片5元，但因為市場競爭，自由買賣也可能低於5元。

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▲經濟部長沈榮津回答口罩的相關問題，在被問到自由買賣時，他說可能會因為市場競爭，到時一片可能低於5元。（圖／指揮中心提供）

沈榮津昨（26）日邀集口罩業者召開「口罩徵用產能調節協調會議」，會中達成共識。6/1起國軍人力支援退場，一般醫療口罩，將由全額徵用改為每日提供800萬片定額徵用，依照廠商過去繳交的口罩量按比例分配額度，其餘努力生產的口罩，開放在國內販售或出口，讓MIT口罩可以卡位國際市場。

但口罩恢復自由買賣的消息一傳出，就有不少民眾反映怕買到更貴的口罩。對此，沈榮津說，口罩恢復自由買賣，實名制14天9片仍會維持，民眾一樣可以購買，且保證一片價格維持5元。不過他也坦言，因為自由買賣，可能會因為市場競爭，到時一片可能低於5元。

針對相關疑慮，沈榮津強調，即使國內將恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第 251 條行政院公告生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價行為；而根據《公平交易法》第15條，業者間也不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。

另外，接下來也規劃由政府和口罩廠攜手成立交易平台聯盟，以台灣「製罩」，防疫有成的好口碑，協助口罩國家隊打國際盃；但若未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量口罩可供應國內民眾。

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