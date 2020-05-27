　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中美角力加劇！美施壓以色列　港企痛失全世界最大海淡廠合約

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼以色列索雷克海水淡化處理廠。（圖／翻攝索雷克海水淡化廠官網）

▲以色列索雷克海水淡化處理廠。（圖／翻攝索雷克海水淡化廠官網，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

傳出受到美國的施壓，以色列的海水淡化處理廠二期工程招標案中，以色列政府26日拒絕了參與標案的香港「和記黃埔」（Hutchison Company）公司旗下的「以色列和記黃埔」，並宣布由當地IDE技術公司（IDE Technologies）負責承建。

綜合外媒報導，此次招標是位於特拉維夫（Tel Aviv）南部的索里克（Sorek）海水淡化處理場二期工程，且2023年竣工之後，將是世界上規模最大的逆滲透（reverse-osmosis）海水淡化處理工廠，可將以色列的海水淡化能力提高35%，並節省政府在水費方面的開支。

據悉，以色列近年來在高科技與其他領域和中國加強合作，但美國卻敦促以色列斷絕與中國在有安全風險領域的關係。事實上，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2個禮拜前親自飛往以色列，與該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就中國等問題進行討論。不久後，以色列政府就宣布這一競標結果。

報導稱，這家海水淡化廠靠近索里克核研究中心和帕勒馬希姆（Palmahim）空軍基地。《美國之音》就此報導稱，美國政府擔心，中國公司近年來參與以色列重大基礎建設項目，讓中方人員得以在施工過程中蒐集情報，且基建項目一旦受損，將會造成重大經濟、社會與環境損失。

▲▼以色列索雷克海水淡化處理廠。（圖／翻攝索雷克海水淡化廠官網）

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

ET快訊
Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉
即／錢櫃「80人淫趴混戰」豪乳正妹抓男頭埋胸！主辦人「韓大特
快訊／口罩價格「5元」天花板業者反彈　經濟部回應了
正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面：她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

膝蓋壓制殺人…民眾暴動上街「我們不能呼吸」　美警射催淚彈驅離

美國新冠肺炎死亡病例「突破10萬」　每日死亡人數比往年激增10%

中美角力加劇！美施壓以色列　港企痛失全世界最大海淡廠合約

波音難擋疫情衝擊　周五宣布在美大裁員...行業工會：已接獲通知

韓戰法籍老兵收到使館寄來「5只口罩」　流淚：韓國沒忘記我

搭雲霄飛車「禁止尖叫」！日本推樂園防疫守則...迪士尼跟進支持

美國逾6.2萬名醫護感染新冠病毒　至少291死

中國6偷渡客自山東乘小艇上岸！　南韓警逮捕1男「5人仍下落不明」

N號房博士房18歲共犯自稱「遭威脅」　盼法官從寬量刑

聲援香港民主　南韓十多名大學生赴陸駐韓使館抗議：重設連儂牆

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

膝蓋壓制殺人…民眾暴動上街「我們不能呼吸」　美警射催淚彈驅離

美國新冠肺炎死亡病例「突破10萬」　每日死亡人數比往年激增10%

中美角力加劇！美施壓以色列　港企痛失全世界最大海淡廠合約

波音難擋疫情衝擊　周五宣布在美大裁員...行業工會：已接獲通知

韓戰法籍老兵收到使館寄來「5只口罩」　流淚：韓國沒忘記我

搭雲霄飛車「禁止尖叫」！日本推樂園防疫守則...迪士尼跟進支持

美國逾6.2萬名醫護感染新冠病毒　至少291死

中國6偷渡客自山東乘小艇上岸！　南韓警逮捕1男「5人仍下落不明」

N號房博士房18歲共犯自稱「遭威脅」　盼法官從寬量刑

聲援香港民主　南韓十多名大學生赴陸駐韓使館抗議：重設連儂牆

SUGA曝光「防彈2018年解散危機」背景　歌詞吐心聲：我們毫不留情互相摧毀

鄧超曬「第一張專輯」…網刷一排問號　仔細看圖都笑了：絕對要支持！

「經典版郭靖」黃日華愛妻59歲逝！　事業停工陪妻抗癌7年…天人永隔痛哭

不斷更新／林祖傑3分砲一棒超前　5局統一7比4兄弟

「閏月豬腳麵線禮盒」用APP輕鬆訂　新光三越推5老店名粽一次買齊

紓困未通過痛批「政府欺負可憐人」！　王浩宇抖出「存款8位數還有…」

大陸歌手宅家DIY獻處男作...揪HUSH合唱「荷爾蒙噴發」！

慈母淚水喚回藥癮浪子　就服員當推手成功更生！

市售口罩每片低於5元？經濟部澄清：是參考價非強制定價

全館餐廳消費單筆滿2000元　999元入住高雄福華

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

自稱不吃不喝82年　印度瑜伽奇人90歲去世

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

川普38秒黑人抬棺　直接抬走拜登

新加坡：感染新冠病毒11天不具傳染力

以為吸大麻結果是香草...男子被騙4年

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

惡警「逼女頭戴防毒面具」忍輪流硬上　呼救還遭恐嚇活埋

美9.8萬人染疫亡　川普又提中國病毒

日鬆綁管制　台灣列首波解禁名單

全球新冠確診破550萬　近35萬亡

惡夫覬覦老婆嫁妝　2度丟毒蛇謀殺奪財

WHO警告疫情還沒結束：第二波高峰隨時會來

消息人士：川普考慮幾種方法制裁中國

更多熱門

相關新聞

反嗆川普　環時胡錫進：你會派兵登陸香港？

反嗆川普　環時胡錫進：你會派兵登陸香港？

美國總統川普26日在白宮受訪表示，正準備就「港版國安法」向大陸採取「非常強而有力的回應」。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進27日下午在推特上向川普喊話，他說，「你真的會派美軍登陸香港嗎？如果沒有的話，那就是在虛張聲勢！」

Youtube刪批評中國留言　官方：系統異常

Youtube刪批評中國留言　官方：系統異常

解放軍深入邊界　莫迪增派3步兵團

解放軍深入邊界　莫迪增派3步兵團

黑人勸牽繩　白人女崩潰狂勒狗項圈

黑人勸牽繩　白人女崩潰狂勒狗項圈

川普要對「港版國安法」動手！陸外交部：將反制

川普要對「港版國安法」動手！陸外交部：將反制

關鍵字：

以色列和記黃埔以色列美國中國海水淡化處理廠

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

正妹大胃王吃播「麥克風收到詭異女聲」！低喊：妳不是一個人

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

霍建華0偽裝現身台北街頭

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面