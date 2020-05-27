中美角力加劇！美施壓以色列　港企痛失全世界最大海淡廠合約

▲以色列索雷克海水淡化處理廠。（圖／翻攝索雷克海水淡化廠官網，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

傳出受到美國的施壓，以色列的海水淡化處理廠二期工程招標案中，以色列政府26日拒絕了參與標案的香港「和記黃埔」（Hutchison Company）公司旗下的「以色列和記黃埔」，並宣布由當地IDE技術公司（IDE Technologies）負責承建。

綜合外媒報導，此次招標是位於特拉維夫（Tel Aviv）南部的索里克（Sorek）海水淡化處理場二期工程，且2023年竣工之後，將是世界上規模最大的逆滲透（reverse-osmosis）海水淡化處理工廠，可將以色列的海水淡化能力提高35%，並節省政府在水費方面的開支。

據悉，以色列近年來在高科技與其他領域和中國加強合作，但美國卻敦促以色列斷絕與中國在有安全風險領域的關係。事實上，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2個禮拜前親自飛往以色列，與該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）就中國等問題進行討論。不久後，以色列政府就宣布這一競標結果。

報導稱，這家海水淡化廠靠近索里克核研究中心和帕勒馬希姆（Palmahim）空軍基地。《美國之音》就此報導稱，美國政府擔心，中國公司近年來參與以色列重大基礎建設項目，讓中方人員得以在施工過程中蒐集情報，且基建項目一旦受損，將會造成重大經濟、社會與環境損失。

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