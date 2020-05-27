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川普要反擊港版國安法　環時胡錫進：你真的會派美軍登陸香港嗎？

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▲▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普26日在白宮受訪表示，正準備就「港版國安法」向大陸採取「非常強而有力的回應」。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進27日下午在推特上向川普喊話，他說，「你真的會派美軍登陸香港嗎？如果沒有的話，那就是在虛張聲勢！」

胡錫進在推特上貼出了幾張川普受訪新聞的截圖，並用英文表示，「你真的會派美軍登陸香港嗎？如果沒有的話，那你說的『強而有力的回應』就是在虛張聲勢！」

胡錫進還說，「取消香港獨立關稅區的地位不算是『強而有力』，因為中國早就為此準備已久了！」

▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲▼美國總統川普考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／路透社）

《環球時報》也在同日傍晚發出社評，表示即使美方取消香港獨立關稅地位，中國人都已經有了充分思想準備，「沒走到這一步的其他制裁措施，美方怎麼好意思把它們定義為『非常有力』的？」

社評還提到，北京既然已經推動涉港國安立法，就是已經做好了華盛頓有任何反應的準備，「拿官員個人財產和簽證等做槓桿的制裁，在那些翹首以盼的人的眼裡，顯然是很拿不出手的，會很讓他們洩氣。」

社評並強調，與美長期博弈，中國構建自己社會內部的活力是最重要的任務之一，「外部抗擊手段我們已經非常充裕，內部的彈性和活力生成機制是這場鬥爭後勁的源泉，因此最後說到底，這是我們需自己與自己較勁的戰鬥，記住這一點吧，讓『做好中國自己事情』的旗幟高高飄揚。」

▼胡錫進在推特發文。（圖／翻攝推特）

▲▼川普要反擊港版國安法　環時胡錫進：你真的會派美軍登陸香港嗎？。（圖／翻攝推特）

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