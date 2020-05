黑人勸牽繩！白人女崩潰「狂勒項圈」…狗吊半空哀號　怒吼：我要報警

▲女子激動地拉著狗項圈報警。(圖/翻攝自推特/@melodyMcooper)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約一名非裔男子日前到中央公園賞鳥時,看見一名女子沒有替狗綁上牽繩,因此好心靠近提醒。結果該名女子拒絕後,男子開始對著她錄影,這時女子情緒激動地拉著狗的項圈,讓狗幾度喘不過氣來,還放聲哀號,最後女子還報警說該名男子正威脅她的生命。

綜合外媒報導,非裔男子庫柏(Melody Cooper)25日早上到中央公園知名的漫步區(Ramble)賞鳥,這時他注意到一名女子沒有按照規定遛狗,因此上前提醒後,女子還是拒絕替狗牽繩,所以庫柏就開始錄影。沒想到這名女子情緒開始變得激動,不斷上前要庫柏停止,同時還用力扯著狗項圈,讓狗差點喘不過氣叫了出來。

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm