秒刪批評中國留言　Youtube：審查系統只過濾「散播仇恨、騷擾性」內容

▲歐酷拉（Oculus）創辦人帕爾默•拉奇（Palmer Luckey）在推特上表示自己在Youtube網站上針對中國共產黨的留言全被刪除。（圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

根據英國衛報報導，Google旗下子公司Youtube目前正在調查留言審查系統異常，許多批評中國共產黨的言論在留言後數十秒之內即被刪除。Youtube表示，網站的審查系統只設計用來過濾「有問題、散播仇恨、騷擾性的留言」。

Youtube啟動這次調查的緣由，是因為歐酷拉（Oculus）創辦人帕爾默•拉奇（Palmer Luckey）在推特上表示，自己在網站上批評「五毛」的留言全數都被刪除。其他推特網友也在推文下方回覆，他們針對中國共產黨的留言也被移除了。帕爾默還表示，這個過濾系統似乎是新的審查政策。

這次Youtube刪除留言的事件引起美國共和黨參議員泰德•克魯茲（Ted Cruz）的注意。他表示這種事情「十分令人不舒服」，質疑Google或Youtube公司為何要代表中國共產黨刪除美國公民的留言，並要求「美國司法部立刻阻止這種行為」。

Youtube在一份聲明中表示，公司並沒有做出任何政策上的改變，網站的審查系統只設計用來過濾「有問題、散播仇恨、騷擾性的留言」。針對網友的抱怨，Youtube的發言人說明，「似乎是審查系統出了差錯，官方正在展開調查」。發言人並表示，網友可以透過回報系統向公司提出系統問題，以幫助網站改善審查系統。

Youtube公司說明，由於人工審查員在疫情期間都不能工作，在這種非常時期更加依賴的自動審查系統。在自動審查之下，公司表示三月期間系統刪除了比平常人工審查更多的留言。

►偷偷分享少女秘密！

