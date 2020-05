中印邊界士兵鬥毆！　解放軍勢力深入…印度增3步兵團　莫迪拒改變現狀

▲中印邊界衝突不斷升溫。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者康世人新德里27日專電

中國再度增兵拉達克中印邊境,印度總理莫迪昨天主持國安會議討論相關局勢,會中提及除增兵邊境,拒絕現狀被改變外,也將透過政治外交管道尋求解決這次危機。

印度與中國部隊5日和9日在拉達克(Ladakh)地區班公錯湖(Pangong Tso)及錫金中印實際控制線(LAC)一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後,雙方談判破裂,中國又增兵5000人到拉達克班公錯湖、狄姆喬科(Demchok)和加萬谷(Galwan Valley)等地的4、5個衝突對峙點。

Physical brawl between Indian and Chinese soldiers. These Chinese soldiers are telling India Ladakh is no Kashmir where innocent civilians are victim of brutal Indian force.. pic.twitter.com/mbZQ9s0BFG