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中印邊界士兵鬥毆！　解放軍勢力深入…印度增3步兵團　莫迪拒改變現狀

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▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊界衝突不斷升溫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里27日專電

中國再度增兵拉達克中印邊境，印度總理莫迪昨天主持國安會議討論相關局勢，會中提及除增兵邊境，拒絕現狀被改變外，也將透過政治外交管道尋求解決這次危機。

印度與中國部隊5日和9日在拉達克（Ladakh）地區班公錯湖（Pangong Tso）及錫金中印實際控制線（LAC）一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後，雙方談判破裂，中國又增兵5000人到拉達克班公錯湖、狄姆喬科（Demchok）和加萬谷（Galwan Valley）等地的4、5個衝突對峙點。

由於中印邊境局勢緊張，綜合印度時報（Times of India）、印度斯坦時報（Hindustan Times）等媒體報導，莫迪昨天召集國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）及印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）等官員舉行高層級國安會議，討論中印實際控制線情勢。

報導引述沒有具名的消息來源說，在這場會議中，確認中國的軍隊已深入印度所認定的領土3到5公里，印度堅決捍衛自身利益，拒絕現狀遭中國解放軍改變，並將以實力與自我克制面對中國的挑戰，且由多瓦爾和辛赫密切監控局勢發展。

此外，為與中國部隊抗衡，印度陸軍也調派以拉達克為基地的3個步兵團（每個步兵團約1萬到1萬2000人）到中印衝突對峙點部署。

不過，印度官員強調，印度正尋求政治外交介入，以解決這次危機。

但由於正值中國召開第13屆全國人大第3次會議，預料中印間透過外交管道談判，必須等到中國人大閉幕之後。

印度安全官員說，中國解放軍這次的行動主要是阻止印度完成在拉達克達布克（Darbuk）經施約克（Shyok）到陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi）的道路修築，其中最關鍵的是印度正在陶貝奧迪興建一座橋樑；等到上述道路與橋梁基礎設施完工，印度將可取得優勢。

在爆發中印軍隊邊境衝突後，印度已經表明，不會停止目前在實際控制線印度這一側的任何建設。

印度退役中將、前北方軍團司令霍達（D.S. Hooda）說，中國正提高賭注，多次入侵以加大對印度的壓力，但中國解放軍的行動將帶來極大風險，因為印度不會因此退縮。

印度智庫「中國分析及策略中心」研究員夏海娜（Namrata Hasija）告訴中央社記者，中國軍隊越過中印實際控制線及在台海、南海增加軍事活動，是中國國家主席習近平所謂「中國夢」和中華民族復興野心的一部分，民主國家應該合作對抗中國的擴張。

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