愛心接力！　彰警新任交通隊長40盆蘭花捐家扶再義賣

▲彰警新任交通大隊長林世明(中)將40盆慶賀蘭花全部捐家扶。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

愛心接力不設限！新任彰化縣警察局交通隊隊長林世明將近40盆外界貴賓送給他祝賀蘭花盆栽全數捐彰化家扶義賣，消息一傳出後，義交大隊長同時也是彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富得知後，立刻響應以20萬元全數認購再將蘭花全部捐出給家扶作第2次義賣。

交通隊長林世明表示，彰化家扶常常辦理義賣與活動，所有付出均為彰化縣3600多位弱勢兒童付出，看到他們每天四處跑行程一下子載運物資一下子怎麼又出現在另外一個場合活動中，而假日更是沒有休息四處在街頭或是市場義賣，我把大家對我的祝福盆栽全數捐給家扶義賣，希望能夠幫家扶兒。

▲彰警新任交通大隊長林世明將40盆慶賀蘭花全部捐家扶。（圖／記者唐詠絮攝）

愛心活動立馬被全數認購完畢，義交大隊長同時也是彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富昨晚一聽到消息，立刻表示要捐20萬元響應林世明的愛心。

吳水富說，會這樣支持林世明除了本身是義交大隊長，更是彰化家扶永久認養人，民國82年捐款12萬元加入彰化家扶大家庭至今已經27年之久，今天認捐祝賀盆栽公益活動，要將所有盆栽再捐出給家扶義賣，讓愛心盆栽做2次的愛心義賣，期待可以幫到更多家扶兒。

▲彰警新任交通大隊長林世明(中)將40盆慶賀蘭花全部捐家扶。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化家扶主任王震光說，今年初以來募款情形就每況愈下，由於各項社團活動暫停，行動也受到限制，謝謝交通隊長林世明在擔任警察局刑事警察大隊副大隊長時，提供機會給予受家扶扶助的單親媽媽環境清潔賺取費用，今年4月份彰化家扶連續每週六在市場義賣時，林世明更與妻子一同前來攤位關心並愛心響應購買許多水果，感謝林隊長在公務繁忙中卻仍心繫家扶兒。

王震光同時更感謝家扶人同時也是義交大隊長更是彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富的善舉，這是今年第一次收到的20萬元善款，謝謝大家一同關心與照顧彰化縣3600多名家扶兒。

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