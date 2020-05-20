彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

▲彰化砂鍋魚頭店慶開幕賣出所得全捐家扶作公益。（圖／彰化家扶提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因疫情影響導致彰化家扶捐款驟減，從4月份開始於市場義賣，呼籲民眾小額捐款，彰化愛心店家響應一波接一波，大家捐出美食、水果供認購，並由網路社團彰化人大小事、彰化生活美食地圖情報站與花壇人俱樂部一起宣傳呼籲團友愛心響應，今日彰化1家砂鍋魚頭開幕，賣出400多碗，5萬6000元全數捐家扶。

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彰化家扶指出，這段時間連續愛心義賣活動又加上店家紛紛提供贊助自製水餃、水果泡菜、鐵蛋、檸檬汁讓彰化家扶義賣，這善舉讓老聰明沙鍋魚頭老闆吳文彬都看在眼底，因受大家愛心感召，吳文彬決定在520開幕當天營業額全數捐出給彰化家扶，與彰化店家一同響應。

主任王震光說，他在家扶服務至今30年，往年對外募款都尚稱順利，這次受新冠肺炎疫情衝擊，今年初以來募款情形就每況愈下，由於各項社團活動暫停，行動也受到限制，景氣何時復甦仍是未知數。謝謝彰化人大小事、彰化生活美食地圖情報站與花壇人俱樂部的版主在彰化家扶義賣水果時，一起前來幫忙宣傳及直播。

王震光呼籲團友前來愛心響應，更感謝老聰明沙鍋魚頭吳文彬老闆的愛心善舉，將今日520開幕營業額全數捐出做為彰化家扶扶幼捐款，與所有愛心店家一同關心與照顧彰化縣3600多名家扶兒。

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