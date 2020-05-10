　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

自強母親激勵人心！梁淑琴單親撫養三女　不放棄成木雕藝術家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲花蓮家扶中心施政延主任代表致贈獎座、肩帶、以及企業贊助的母親節禮物給自強母親梁淑琴媽媽。（圖／家扶基金會提供，下同）

花蓮家扶中心施政延主任代表致贈獎座、肩帶、以及企業贊助的母親節禮物給自強母親梁淑琴媽媽。（圖／家扶基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2020全國自強母親表揚活動」受到新冠肺炎疫情影響而停辦，家扶基金會執行長何素秋表示，這波疫情不僅重挫國內景氣，更影響300餘戶扶助家庭的生活和收入，雖然很可惜必須取消活動，仍希望自強母親的慈愛光輝能成為療癒人心的力量，無論順境、逆境，家扶都會陪在弱勢家庭的身旁，攜手走過風雨迎接喜樂時刻。

全國自強母親表揚活動雖受到新冠肺炎疫情影響而停辦，花蓮家扶則在母親節前夕由花蓮家扶中心施政延主任代表致贈獎座、肩帶、以及企業贊助的母親節禮物予自強母親梁淑琴媽媽，許多社工夥伴也到場給自強母親梁淑琴支持鼓勵，希望這些溫暖的愛能讓更多還在辛苦角落的女性能記得要勇敢、堅強，也要記得家扶就在大家的身旁陪著。

花蓮家扶中心今年的自強母親梁淑琴媽媽，是阿里山的鄒族姑娘，30歲時便從嘉義遠嫁到花蓮，丈夫是擁有碩士高學歷、專注撒奇拉雅語言文化傳承的教師，婚後2人育有三名可愛的女兒，一家人幸福快樂生活著。不幸丈夫於2013年罹患攝護腺腫瘤，在家人陪伴下積極接受治療，但仍不敵病魔，丈夫於兩年後去世，留下梁媽媽與三名年幼的子女，一家人的生活，開始有了重大的轉變。

丈夫去世後，原本在家相夫教子、學習藝術的梁媽媽，在現實與經濟壓力下開始出外工作，省吃儉用、獨自辛苦帶著還在就讀幼稚園的三名幼子及200萬的債務生活，而懂事的三個小孩，從小就知道媽媽要一個人扛家計，還要幫忙還家裡的債務，因此，為了減輕媽媽和家裡的經濟負擔，長女會利用放假時間到縣府打工為自己籌高中畢旅費，次女及三女也會跟著梁媽媽到各大市集擺攤，幫忙推廣媽媽作的手作商品，一家人團結一心相互扶持、成為彼此最大的依靠。

梁媽媽從小對藝術有高度的熱愛，過去也時常於空閒時間學習蝶谷巴特、陶塑、串珠等藝術課程，梁媽媽開始鑽研自己的手藝，從不忘記自己想成為藝術家的夢想，為了追求自己的夢想，每個禮拜，梁媽媽會開著車到五十公里外的地方學習陶塑，不斷利用假日時間努力充實自己，原本只是高中學歷的梁媽媽順利完成大學學歷，在老師指導與自己的努力下，去年梁媽媽的作品，更獲得花蓮縣政府原民處的大力肯定，入選為原住民木雕受獎者的獎座，梁媽媽目前也已成為花蓮少數蝶谷巴特的講師及原住民工藝師。

▲花蓮家扶中心施政延主任代表致贈獎座、肩帶、以及企業贊助的母親節禮物給自強母親梁淑琴媽媽。（圖／家扶基金會提供，下同）

社工夥伴也到場給自強母親梁淑琴支持鼓勵。

為了實現先夫文化傳承的職志及理想，梁媽媽現在也擔任部落發展協會的會長，積極投入文化傳承的工作，去年籌畫火神祭活動更獲外界高度評價與肯定，就算推展過程並不順遂，也曾讓梁媽媽心灰意冷，否定自己的所做所為，但在家人、好姐妹、好友們的陪伴與鼓勵下，梁媽媽收起頹喪的想法繼續朝夢想努力，延續先夫未完成的夢。

梁媽媽努力學習的精神也深深地種在孩子心中，更潛移默化的影響了三名小孩，長女在去年獲得全國語文競賽撒奇拉雅語朗讀比賽第二名、三女則在花蓮縣兒童徵文比賽中年級組獲得第三名的成績，母女四人守著家庭共同為理想而努力著真的非常令人感動，也很激勵人心。

自強母親梁淑琴媽媽則說，覺得自己並不孤單，除了有三個寶貝女兒，還有社工、很多的家人、好朋友一直陪在自己的身邊，同時梁媽媽也深信在天上的先夫會一直守護著她們全家人，梁媽媽說：「相信、你才會堅持，因為堅持、你才會燦爛！」

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／「大雷雨彈」強襲！3縣市狂灌1小時紅爆　氣象局發警報
「分離15年」母親節找到印尼媽媽　台灣高中妹飆淚：好想你
女星踢爆狼教練「環抱手貼胸」惡行！揭性騷照痛罵：禽獸不如
直播主闖高雄鬼屋　意外實況59秒四腳獸！「嗯啊～」喘息穿透螢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

板橋中長途客運12日遷至臨時站　2020年9月完工再遷到新轉運站

自強母親激勵人心！梁淑琴單親撫養三女　不放棄成木雕藝術家

新北急難紓困補助金申請　侯友宜：從頭到尾都按中央指示辦理

防疫期間汛期將至！花蓮港務分公司完成防颱防汛整備

導遊、領隊人員考試9日登場　花蓮防疫備用考場未派上用場

「命是女兒給的」…國二女捐骨髓救回！彰化血癌媽淚灑母親節

歡祝母親節！侯友宜探視廣恩養護中心　101歲阿嬤：你比電視上卡緣投

新北友善契作聯盟助有機行銷　防疫e購輕鬆品茗濃郁香醇坪林茶

自助餐店被竊抽屜現金　竊賊身形全都錄被逮

轟轟轟！改裝車輛製造噪音擾人　大溪警方加強攔查取締

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

《夫婦的世界》兒子再次目睹爸爸外遇！　看到他們恩愛..崩潰：道歉就能被原諒嗎

楊丞琳早起買大頭菜「100x10=?」霧煞煞　提到另位「臉上有痣」：欸不能再說了ＸＤ

板橋中長途客運12日遷至臨時站　2020年9月完工再遷到新轉運站

自強母親激勵人心！梁淑琴單親撫養三女　不放棄成木雕藝術家

新北急難紓困補助金申請　侯友宜：從頭到尾都按中央指示辦理

防疫期間汛期將至！花蓮港務分公司完成防颱防汛整備

導遊、領隊人員考試9日登場　花蓮防疫備用考場未派上用場

「命是女兒給的」…國二女捐骨髓救回！彰化血癌媽淚灑母親節

歡祝母親節！侯友宜探視廣恩養護中心　101歲阿嬤：你比電視上卡緣投

新北友善契作聯盟助有機行銷　防疫e購輕鬆品茗濃郁香醇坪林茶

自助餐店被竊抽屜現金　竊賊身形全都錄被逮

轟轟轟！改裝車輛製造噪音擾人　大溪警方加強攔查取締

板橋中長途客運12日遷至臨時站　2020年9月完工再遷到新轉運站

快訊／超猛「大雷雨彈」強襲！3縣市狂灌1小時紅爆　氣象局發豪雨警報

中職／陳傑憲移防中外「拐氣」　首談游擊心魔陷入思考

「離開出生地」財旺！12生肖「招好運指南」揭曉...雞：緣份在台中

江啟臣稱罷韓是社會對立　前高市府高員：去修憲！別給高雄人扣帽子

WSBL／看淡300里程碑　藍浩語不輕言說最後一季

中職／母親節粉紅球棒應景　岳東華當父親更懂為母不易

李炳輝工作6月前全取消！領13000元紓困　曝目前經濟狀況

江啟臣談罷韓　呼籲蔡英文：民眾不樂見社會對立

毛孔保養基礎3步驟　輕鬆養出細緻0孔洞的韓妞蛋白肌

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

水電工請領補助　公務員一查見2億財產

要設基地台「不能在家附近」鎮民秒後悔　

開BMW申請紓困　男順利通過

公車司機連闖4紅燈　路人檢舉被嗆

基地台被抗議　里長還原背後真相

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

卑南鄉的母親節　子女用廣播對媽媽說心裡話

疫情衝擊收入銳減　街頭畫家臉書接案

桃園水利會新建大樓　原擬他處與設

變換車道吃4罰單　他申訴被打臉

推銷台南鹿茸品質優良掛保證

土豪辦紓困　一查名下房產上億

酒店、舞廳何時解封　黃偉哲：目前有難度

更多熱門

相關新聞

安聯調查：43%媽媽認為退休前要先準備2千萬

安聯調查：43%媽媽認為退休前要先準備2千萬

母親節到來，根據統計，台灣近300萬名已婚女性同時兼顧家庭與事業。安聯人壽建議，媽媽們可依照人生各階段的保障需求，檢視人生保障與財務規劃是否有缺口，並善用不同類型的投資型保單，增加壽險保障，實現自我財務規劃，分散風險的資產配置方式。

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

老公親手悶心腦麻女　妻悲痛

郭信良贈火鶴花 祝母親「乎好」！

郭信良贈火鶴花 祝母親「乎好」！

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

他與妻、母親爆口角　「狠剁2人頭放桌上」Call友來觀賞

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

狂工作都養不起！她剁下11歲女頭顱「塞塑膠袋裸逛大街」

關鍵字：

自強母親激勵人心梁淑琴單親夢想木雕藝術家家扶

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

里長崩潰：誰抗議？　網照片打臉

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面