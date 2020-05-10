自強母親激勵人心！梁淑琴單親撫養三女　不放棄成木雕藝術家

▲花蓮家扶中心施政延主任代表致贈獎座、肩帶、以及企業贊助的母親節禮物給自強母親梁淑琴媽媽。（圖／家扶基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2020全國自強母親表揚活動」受到新冠肺炎疫情影響而停辦，家扶基金會執行長何素秋表示，這波疫情不僅重挫國內景氣，更影響300餘戶扶助家庭的生活和收入，雖然很可惜必須取消活動，仍希望自強母親的慈愛光輝能成為療癒人心的力量，無論順境、逆境，家扶都會陪在弱勢家庭的身旁，攜手走過風雨迎接喜樂時刻。

全國自強母親表揚活動雖受到新冠肺炎疫情影響而停辦，花蓮家扶則在母親節前夕由花蓮家扶中心施政延主任代表致贈獎座、肩帶、以及企業贊助的母親節禮物予自強母親梁淑琴媽媽，許多社工夥伴也到場給自強母親梁淑琴支持鼓勵，希望這些溫暖的愛能讓更多還在辛苦角落的女性能記得要勇敢、堅強，也要記得家扶就在大家的身旁陪著。

花蓮家扶中心今年的自強母親梁淑琴媽媽，是阿里山的鄒族姑娘，30歲時便從嘉義遠嫁到花蓮，丈夫是擁有碩士高學歷、專注撒奇拉雅語言文化傳承的教師，婚後2人育有三名可愛的女兒，一家人幸福快樂生活著。不幸丈夫於2013年罹患攝護腺腫瘤，在家人陪伴下積極接受治療，但仍不敵病魔，丈夫於兩年後去世，留下梁媽媽與三名年幼的子女，一家人的生活，開始有了重大的轉變。

丈夫去世後，原本在家相夫教子、學習藝術的梁媽媽，在現實與經濟壓力下開始出外工作，省吃儉用、獨自辛苦帶著還在就讀幼稚園的三名幼子及200萬的債務生活，而懂事的三個小孩，從小就知道媽媽要一個人扛家計，還要幫忙還家裡的債務，因此，為了減輕媽媽和家裡的經濟負擔，長女會利用放假時間到縣府打工為自己籌高中畢旅費，次女及三女也會跟著梁媽媽到各大市集擺攤，幫忙推廣媽媽作的手作商品，一家人團結一心相互扶持、成為彼此最大的依靠。



梁媽媽從小對藝術有高度的熱愛，過去也時常於空閒時間學習蝶谷巴特、陶塑、串珠等藝術課程，梁媽媽開始鑽研自己的手藝，從不忘記自己想成為藝術家的夢想，為了追求自己的夢想，每個禮拜，梁媽媽會開著車到五十公里外的地方學習陶塑，不斷利用假日時間努力充實自己，原本只是高中學歷的梁媽媽順利完成大學學歷，在老師指導與自己的努力下，去年梁媽媽的作品，更獲得花蓮縣政府原民處的大力肯定，入選為原住民木雕受獎者的獎座，梁媽媽目前也已成為花蓮少數蝶谷巴特的講師及原住民工藝師。

▲社工夥伴也到場給自強母親梁淑琴支持鼓勵。



為了實現先夫文化傳承的職志及理想，梁媽媽現在也擔任部落發展協會的會長，積極投入文化傳承的工作，去年籌畫火神祭活動更獲外界高度評價與肯定，就算推展過程並不順遂，也曾讓梁媽媽心灰意冷，否定自己的所做所為，但在家人、好姐妹、好友們的陪伴與鼓勵下，梁媽媽收起頹喪的想法繼續朝夢想努力，延續先夫未完成的夢。



梁媽媽努力學習的精神也深深地種在孩子心中，更潛移默化的影響了三名小孩，長女在去年獲得全國語文競賽撒奇拉雅語朗讀比賽第二名、三女則在花蓮縣兒童徵文比賽中年級組獲得第三名的成績，母女四人守著家庭共同為理想而努力著真的非常令人感動，也很激勵人心。



自強母親梁淑琴媽媽則說，覺得自己並不孤單，除了有三個寶貝女兒，還有社工、很多的家人、好朋友一直陪在自己的身邊，同時梁媽媽也深信在天上的先夫會一直守護著她們全家人，梁媽媽說：「相信、你才會堅持，因為堅持、你才會燦爛！」

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