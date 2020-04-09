被新台幣「1日下架1.5萬樹苗」　華光電話快打爆：萬分感謝大家

記者陳凱力／新竹報導

位於關西的「華光智能發展中心」日前因經營不善，導致種了多年、萬餘顆的小樹苗，乏人問津，幾乎將苗圃區擠爆，院生們沒有成就感，越種越無力…沒想到報導出來後，網友們與企業們以「新台幣」在24小時內，將1萬5千顆小樹苗「下架完畢」，更有林務局新竹林管處提供「彩蛋」，將愛心延續，華光代理主任王嵩文既感動又開心的說，真的非常感謝社會大眾給予華光的支持。

▲華光師生們向社會大眾感謝。（圖／記者陳凱力攝，下同）



請繼續往下閱讀...

「華光智能發展中心」多年前為了幫院生做教育學習訓練，特闢1分地做樹苗培育，老師們帶著院生到尖石、五峰等山區採集台灣原生樹種的種子，發芽、換盆…將一顆顆種子培育成小樹苗，不過因為沒有專業技術及銷售管道，導致苗木越來越多，1.5萬盆小苗將1分地的苗圃區堆得密密麻麻的，不止人力無法負荷，苗木也因為過於壅擠，無法接受均勻日照、生展，而營養不良。

▲華光的老師帶著院生種植小樹苗。



「華光」的求助消息經媒體曝光，造成廣大迴響，留下的多隻連絡電話幾乎被打爆，「華光」的王俊國老師說，「新聞出來後，透過網友不斷分享轉貼，手機來電幾乎沒有停過，掛掉1、2分鐘又來，一天之中光一隻手機接的不同號碼來電，就高達120通，還不包含室內電話等」讓他感到受寵若驚。

過了清明連假的上班第一天，昌益建設公司的朱彥龍更自己開車直衝現場，向「華光」下了數千顆苗木訂單，後續還有台積電、富邦集團打來，霸氣的跟華光說「賣剩下的樹苗，我們全包了」，讓整個「華光」激動不已。

▲華光的電話快被熱情網友打爆。

「不止給魚吃，還教釣魚！」華光也坦言，因為沒有專業的知識與技能，所以這些樹苗長得並不好，但好消息一樁接一樁，不止昌益、台積電、富邦、龍潭渴望園區等企業與民眾爭相用「新台幣下架」，還有林務局新竹林管處主動致電表示，先下單2000顆烏心石小樹苗，後續還要無償提供種子、技術指導、委託院生種植，讓「華光」成為林務局新竹林管處的分隻苗圃，使得「華光」將來可不再受大環境影響，培育的苗木就供應林管處的造林及綠美化，讓一時的激情，能化成長久的力量，幫助「華光」走得更穩更長久。

▲華光老師說，院生聽到樹苗賣出以後，覺得很有成就感，整理起來特別有動力，還會主動幫樹苗放到籃子裡做分類。

王嵩文主任激動的說，「真的非常感謝社會大眾給予華光的幫忙，遠從台灣各個角落來的愛心與鼓勵他們都收到了，真的非常非常感謝，還有旅居日本的台灣人，透過越洋電話打來要買樹」，王主任說，一接到「國際電話」他嚇得手抖了一下，一方面擔心電話費很貴，讓對方破費，另一方面又覺得應該要好好向對方表達感謝，一時難以用言語表達心情。

王俊國老師說，「華光」過去的樹苗銷量非常慘淡，最好的不過一個月破100盆而已，1.5萬盆樹苗，可能10幾年都賣不完，院生們對於照顧樹苗也沒有動力，覺得又累又辛苦，樹苗越擠越多，越長越醜，幾乎是一種無止盡的惡性循環，所以對於這一次的求救也不敢預期，沒想到民眾反應竟是如此熱情，不到24小時，1.5萬棵小樹苗全部被訂光，真的非常意外。

院生們看著電話不斷響、客人不斷上門，雀躍又激動，連午睡都不睡了，就趴在窗戶一直等客人，知道親手照顧的樹苗賣出了，感到前所未有的成就感，照顧樹苗也更有動力，又快又主動，這些都是老師們從未見到過的，「華光」說，未來「華光」仍會繼續教育、訓練院生培育樹苗、還會增加學習多肉植物的培養、防疫手工皂的製作，希望努力提供多元課程學習來豐富智能障礙者的生活，也期待大家繼續給予華光支持與關懷。

►防疫好物／乾洗手下殺

►美食街梅花座、櫃台加壓克力罩 新竹社區用「銅箔、1元硬幣」防疫

► 1.5萬顆小樹苗賣不掉 華光師生捧心血求救：快點來買我們的樹苗



►別人放無薪假…他們發防疫金 「一張存摺照」網友全哭了：別人的老闆啊…