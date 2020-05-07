1件衣服助弱勢童3晚溫飽！兒福聯盟「愛T恤」11年賣39萬件

▲1件衣服助弱勢童3晚溫飽！「兒福聯盟」義賣T恤獲最多年輕人捐款，30歲以下捐款人，是其他專案的2倍以上。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

兒福聯盟守護全台超過5千位弱勢孩子，與原燒合作一人衣愛助兒盟「愛‧T恤」義賣活動，今年邁入第12屆，今（7）日起開放認購，曝光設計理念以「我們都是大地的一份子，因為守護彼此而完整」出發，推出海裡的鯨魚、天空的飛鳥、陸上的小熊等3種動物風款式，每一件T恤可幫助一位弱勢童3晚溫飽、穩定學習、健康照顧。

第12屆「愛‧T恤」由拾蒔生活製作所插畫家李伊甯操刀設計，從帶著一顆柔軟的心，回應身旁的人與自然的角度出發，以「我們都是大地的一份子，因為守護彼此而完整」的理念，創造出大地關懷的溫暖款式，希望在人心惶惶，需要保持實體距離的防疫期間，讓大家能擁有正能量關懷大地。

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在弱勢兒少的服務上，兒盟透過經濟補助，專業服務與連結多元資源來穩定家庭功能，據兒盟第一線服務經驗與調查，弱勢家庭一日餐食費平均僅100元，而一件愛T恤，就能給這樣的孩子們3個晚上的溫飽等生活扶助、幫助他們穩定學習及獲得完整的健康照顧。

「愛‧T恤」堅持全程在台灣製作，近年來更打造「做公益也可以很文青」的潮流，過去11年來已義賣超過39萬件，讓年輕族群能持續照顧弱勢，成為一股溫暖而堅定的力量。參與愛T恤公益活動的30歲以下捐款人，是其他專案的2倍以上，兒盟期許防疫期間，大家宅在家也能為愛動起來，一起能讓弱勢孩子們專心做個孩子就好！

認購方式：兒福聯盟－愛孩子小舖、博客來