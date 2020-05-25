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疼惜醫護獻愛做公益！iROO義賣T恤捐所得　愛的應援小卡感恩傳情

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▲▼iROO,依洛,醫護,520,義賣,T恤。（圖／iROO提供）

▲iROO永續公益，將每一年的520變成「iROO心中的醫護節」，向醫護人員獻上最高的敬意。（圖／iROO提供，下同）

消費中心／綜合報導

當全球深受新冠肺炎（COVID-19）疫情侵害之際，台灣繳出了一張漂亮的防疫成績單，受到全世界注目。能有這樣的成果，要歸功於站在第一線勇敢對抗病毒的醫護人員。除了默默感恩在心中，現將此心意化做實際行動，回饋堅守使命的台灣醫護隊。台灣服裝品牌iROO發起「iROO心中的醫護節」活動，以療癒的色彩及鼓舞人心的標語「Stay Strong」，設計出原創T恤做為義賣商品，所得將全數捐贈，用來支持台灣的防疫計畫。活動內容還包括寫給醫護們「愛的應援小卡」、拍照打卡「用愛照亮台灣」，更準備了專屬「520敬愛禮」要送給醫護人員。活動選在5/20開跑，用520諧音我愛你，向辛苦的醫護人員表達愛意與敬意，也為所有努力防疫的台灣人加油打氣。

抗疫期間，醫護人員穿戴著一層層防護裝備在診間忙碌穿梭，一整天下來身體悶熱難耐、汗如雨下，又因穿脫困難連上廁所都相當麻煩，工作十分辛苦。為了答謝這群白衣天使，iROO特別以吸濕排汗面料，加入日本專利抗菌成分增加防護作用，設計出原創T恤和口罩，要讓醫護們卸下裝備、換上排汗T就能舒服地自在活動。T恤和口罩共有粉、黃、綠色3款，其中溫柔粉，象徵醫護人員溫柔堅強守護全民的形象；衣服上的「蒙娜麗莎的微笑」圖案，以及口罩上的標語「Stay Strong」，代表著醫護們親切又堅強的力量。粉色T恤、粉色口罩再搭配上抗菌噴霧和520元的美麗購物金，就是iROO專為醫護們準備的「520敬愛禮」，只要在5/20～6/30，憑執業執照上符合醫師、護理師、護士此三種名稱的醫護人員（附照片），每人即可免費領取一次。

▲▼iROO,依洛,醫護,520,義賣,T恤。（圖／iROO提供）

▲粉色T恤和口罩是專為醫護人員設計，護理師、護士、醫師只要憑證即可至iROO門市免費領取。

另外的2款T恤分別是如陽光般閃耀的能量黃和象徵源源不絕的生命綠。黃色T恤上的簡約線條繪出的微笑臉龐，搭配英文標語，穿起來亮眼又有活力。綠色T恤圖案是兩隻欲碰觸的手，呼籲大家保持1公尺社交距離，趣味性十足，可愛圖案及繽紛顏色讓人好想入手一件。2款T恤開放給全民購買，iROO會將T恤銷售的總收入全數捐贈、支援協助此次疫情單位或公益團體，目標所得520萬元，讓民眾買到的不光是一件時尚T恤，還能實際支持醫護，將心意化為大愛。義賣T恤皆有大人、小孩款式，iROO加碼買衣送同色系口罩，讓所有人都能穿好戴滿，一起時尚防疫做公益，5/20起即可至iROO全台門市以及線上、MOMO平台下單。

▲▼iROO,依洛,醫護,520,義賣,T恤。（圖／iROO提供）▲▼iROO,依洛,醫護,520,義賣,T恤。（圖／iROO提供）▲▼iROO,依洛,醫護,520,義賣,T恤。（圖／iROO提供）

▲iROO設計原創T恤，希望能透過義賣捐出所得，支持協助此次疫情單位／公益團體。現在購買衣服還送同色系口罩。

每次看見醫護人員的辛勞付出，明明心裡好感謝，卻因為太害羞不敢將謝意說出口的人，5/20起至6/30就到全台iROO門市填寫給醫護人員的感謝小卡吧！以文字述說對白衣天使的「愛的應援」，iROO會將實體卡片提供給相關醫療單位，讓你的心意被好好送達。每一句感謝和加油也將被剪輯成影片，再次延續溫暖和感動。先前也有不少醫護，秀出臉上因為久戴防護裝備而形成的紅印壓痕，讓人看了心疼，也被許多網友誇讚那是守護台灣平安的印記，更是最美的臉龐；而全台iROO門市也用「美麗的臉龐」向醫護致敬，5/20起至6/30門市舉辦「用愛照亮台灣」活動，民眾只要拍下「美麗的臉龐」，打卡標註「iROO粉絲團」、留下「#醫護加油」字樣後，出示給門市人員確認，即可兌換一組「愛的防護小禮（抗菌噴霧）」。一人限領乙份，數量有限，送完為止。

▲▼iROO,依洛,醫護,520,義賣,T恤。（圖／iROO提供）

▲害羞的民眾也能至iROO全台門市「用愛照亮台灣」，拍下「美麗的臉龐」，與門市兌換抗菌噴霧。

平時白衣天使守護著每個人生老病死的過程，但脫下制服，他們和一般人沒有不同，一樣需要被守護，此次的「iROO心中的醫護節」活動，正是凝聚眾人成為醫護最佳後援的好機會，一起以行動疼惜無私且辛勞的台灣人民英雄。

更多關於「iROO心中的醫護節」活動詳情請參考：https://irootw.page.link/tVsn

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