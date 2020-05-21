頂新和德文教基金會首創「食公益」年助30萬弱勢者　捐助申請開跑收件進入倒數

▲頂新和德文教基金會首創「食公益」年助30萬弱勢者。（圖／頂新和德文教基金會提供，下皆同）

生活中心／綜合報導

南投德安啟智教養院為訓練130多名心智障礙院生工作技能，幾年前開始在院區打造育成農場與養雞場，前年教養院進一步向頂新和德文教基金會「食公益捐助計畫」爭取補助，成功添購80隻蛋雞，如今院生不但每天有50顆新鮮雞蛋可吃，也在養雞過程學到更多技能。今年的食公益捐助將以逾350萬元持續支持與食相關的公益專案，社福團體可把握本月29日前報名。



頂新和德文教基金會秉持創辦人魏應充主張的「善愛為寶、台灣共好」理念，多年前推出公益團體捐助計畫，協助社福團體推展專案，該計畫2018年起聚焦為國內首創的食公益捐助計畫，除補助公益團體與飲食相關的各類服務方案，也透過營運補助金及提供專業師資指導，協助公益團體檢視改善營運問題，藉此創造更多社福團體的自立空間、激發更多協助弱勢族群的社會動能。



頂新和德文教基金會指出，至今累計捐助逾50個公益團體專案近3000萬元，曾獲補助的專案包含德安啟智教養院的「打造友雞人生」計畫、慈愛殘障教養院的「快樂餐募集計畫」、台灣全民食物銀行協會的「偏鄉教室營養補充包」及心路基金會的「午餐膳食自立計畫」等，間接受惠的老人、身心障礙者、高風險家庭與街友等，累計逾300萬人次。

▼頂新和德文教基金會秉持創辦人魏應充「善愛為寶、台灣共好」理念，多年前推出公益團體捐助計畫協助社福團體。



今年受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款與愛心物資銳減3成以上，但需救助的弱勢者卻大幅增加，為紓解社福團體的營運壓力，頂新和德文教基金會決定今年續辦「食公益捐助計畫」，上月13日開放報名後，除有北部地區育幼院提出計畫，爭取未成年院生的營養餐費補助外，也有社福團體為服務的口腔癌病友爭取流質營養品經費補助等。



基金會副執行長蕭巧怡指出，創辦人魏應充認為基金會應協助社福團體自主維運、永續服務，因此捐助將以符合「自立」及「共好」方向者優先，自立指的是社福團體以專案計畫提供受助者日常生活支持、改善生活，或協助關懷對象重返社會等，「共好」方向的捐助，則是由基金會提供公益團體營運補助金及專業的業界師資指導，協助公益團體檢視與改善營運方面問題，達成整體共好。



今年的食公益捐助計畫，總捐助金額逾350萬元，預計可協助10餘個專案，間接受惠人次估可達30萬人次。報名計畫內容需為與飲食相關之「食公益」相關服務方案，其中以符合「自立」及「共好」方向者優先補助，各案實際補助金額將由審查會議視申請內容核定，歡迎符合資格的社福團體把握本月29日前報名。

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