後疫情時代！台灣食農新創搶商機　好食好事攜手交大IAPS替食農產業添新翼

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新冠肺炎疫情引發的全球性鎖國與封城政策，導致國際糧食供應鍊崩壞及飲食消費型態改變，食農產業如何因應後疫情時代變局刻不容緩。頂新和德基金捐助成立、致力扶植台灣食農創新與創業的好食好事基金會，今年首度與國內科技學術巨擘—國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS)強強聯手，展開第三屆好食好事加速器種子計畫招生，號召具有食品、農業、科技、生技等創新技術的新創團隊，發揮跨界創新力量，搶占市場先機。

▲好食好事舉辦「第三屆加速器種子計畫」招生線上說明會，邀請業師及新創團隊現身。（圖／好食好事基金會提供，下皆同）

面對疫情，運用新創「彈性優勢」尋找事業的新機會點

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好食好事於5月8日舉辦「好食好事第三屆加速器種子計畫」招生線上說明會，分享「後疫情時代，食農新創之逆境求生術」，更邀請到「振源食品科技」許庭禎博士、全球最大的供應鏈金流市場「C2FO」台灣總經理陳識仁總經理，針對食農新創與中小企業如何在後疫情時代快速重整站起，以策略佈局、經營及創投等面向提出觀點；並邀請過去好食好事加速器校友團隊，出席分享疫情期間的超前部署經驗與後疫情佈局規劃。

「振源食品科技」許庭禎博士表示，新創相較一般企業擁有高彈性的優勢，於疫情期間可嘗試尋求新的突破點，藉由調整營運模式、銷售不同的產品，尋找不同客戶等，以適應當前產業需求，「新創只要撐過去，相信會在疫情過後找到屬於自己的未來。」

「C2FO」台灣總經理陳識仁則建議，新創業者應從全球供應鏈角度思考。他認為新創企業擅長創新與整合，國內的新創應善用「成本低」、「效率高」的台灣供應鏈優勢進行突破，找到因疫情所產生的新商機，「危機永遠是轉機，就看你怎麼去對待」。

▼好食好事與交大產業加速器強強聯手，一同分享台灣食農跨界科技創新觀點。

糧食危機、個人化宅經濟成為後疫情趨勢，好食好事將助新創搶佔先機

好食好事加速器執行長歐陽思菊補充說明，後疫情下，個人化宅經濟等食農新創的機會點崛起，呼應好食好事加速器今年的招生領域，包括：零接觸的自動化與智慧化商機的食農科技；抗疫保鮮的食農生技技術與製程；符合健康、簡單、個人需求的替代性蛋白；簡單配方食品製程的創新飲食，與符合永續環保的綠色包裝與全食材的運用方式，這些都是台灣食農新創可以運用的機會，以搶得市場。

基於捐助人代表魏應充先生盼為台灣食農產業做出創新改變的理念，歐陽思菊指出，好食好事加速器是台灣目前唯一專注於扶植食農新創的創業加速器。採用為期4個月高強度課程、獨家 MIT VMS 業師輔導系統（Venture Mentoring Services）協助食農新創，從商業模式、財務規劃、企業營運等面向檢視與強化，如今好食好事加速器第一與第二屆的校友新創團隊，在這波疫情下都能在逆境中求生與求勝。

▼頂新和德基金捐助人代表魏應充先生盼為台灣食農產業做出創新改變。

與交大產業加速器強強聯手，加速台灣食農跨界科技創新

為協助台灣食農新創團隊強化創新思維與科技應用，以台灣為起點、拓展至國際市場，在後疫情時代搶佔市場影響力。好食好事加速器今年也與交大IAPS強強聯手，在扶植食農新創上攜手合作推動，並引入種子基金，投資台灣的食農新創團隊，共同勾繪優質的食農新創加速服務，帶領台灣食農新創團隊乘浪高飛，及提升台灣食農創新創業的能見度。

交大IAPS主任黃經堯表示，過去2、3年間食農科技新創團隊數量有增加趨勢，且交大IAPS的國際夥伴，尤其是東南亞及印度，都有興趣瞭解及導入台灣新創團隊的解決方案，整體而言，全球對創新食農科技的需求也大幅成長中。

另外，黃經堯也指出，越來越多學研單位將台灣優秀的科技導入食農產業，但這是相當特殊的領域，無論是營運模式、渠道、產業需求都有其特殊處，需要集結該領域的專家來協助。好食好事加速器已在此領域耕耘兩年，感受到其專業與熱情，因此與好食好事合作，將交大加速器在ICT上的資源與好食好事在食農產業的資源結合。

在後疫情時代，食農新創若希望獲得關鍵資源、把握崛起的機會，可報名參加「好食好事第三屆加速器種子計畫」，獲選團隊可獲4個月的高強度課程、業師輔導與商業鏈結契機、另也有機會獲得50萬元創業獎金或種子基金投資。招生時間至6月10日，詳情可查詢報名官網https://www.hao-shi.org/program/accelerate/application