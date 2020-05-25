秋行軍蟲疫情擴大「首次寄主落花生」！　防檢局急公告8種防治藥劑

▲防檢局表示，國內秋行軍蟲首次寄主落花生。（圖／台中市政府提供）



記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲災害緊急應變小組今（25日）晚間表示，台中市政府今通報於執行田間巡查時，發現轄內落花生有疑似遭秋行軍蟲危害之情形，這是國內秋行軍蟲首次寄主落花生，已馬上公告8種落花生秋行軍蟲緊急防治藥劑，受害田區將進行施藥防治。

應變小組說明，落花生為豆科一年生作物，也是主要的油料作物之一，我國年種植面積約2萬1千公頃，產地主要集中在雲林縣及彰化縣，約佔全國落花生種植面積9成。台中市政府執行例行性田間巡查工作，在大安區一處面積0.1公頃的落花生田發現遭秋行軍蟲危害，該田區輕度發生，鄰近水稻及芋頭田區並未發現秋行軍蟲為害情形。農委會已公告賜諾特及蘇力菌等8種緊急防治藥劑，請農民依公告之藥劑種類及其使用方法正確防治。

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▲防檢局指出，已馬上公告8種落花生秋行軍蟲緊急防治藥劑。（圖／台中市政府提供）



應變小組指出，依據聯合國糧食及農業組織資料顯示，秋行軍蟲的寄主範圍廣，總計超過350種植物，落花生亦為其寄主之一。應變小組呼籲，農民種植秋行軍蟲偏好之寄主作物，應提高警覺，在苗期階段加強巡田，若有發現作物遭受危害，務必通報農委會或地方政府，並配合緊急防治措施，如另有相關施藥技術指導之需求，可洽請轄區農業改良場協助，或撥打免付費專線0800-039-131諮詢。



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