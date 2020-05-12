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魏應充捐助好食好事　超前部屬「加速器」挺食農殺出疫情重圍

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▲台灣唯一食農加速器「好食好事第3屆加速器種子計畫」開放報名，將提供為期4個月的免費加速課程，輔導食農新創團隊轉型與進化。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

產學代表齊聚線上直播開講，探討逆境下的食農轉機與創新之道，同時宣布好食好事第3屆「加速器種子計畫」招生開始，號召具備食品、農業等創新元素的創業家和中小企業，一同成為台灣食農的新戰力。

▲▼ 魏應充捐助好食好事 超前部屬「加速器」挺食農殺出疫情重圍 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲好食好事基金會執行長歐陽思菊(左起)、振源食品科技董事許庭禎與C2FO台灣總經理陳識仁，開直播探討逆境下的食農轉機與創新之道。（圖／記者吳杰澄攝）

「我們主要就是希望能夠提供食農新創團隊，在創業加速的課程之外，還連結了MIT(美國麻省理工學院)的業師輔導系統。」好食好事基金會執行長歐陽思菊指出，受新冠肺炎影響，各國農業發展雪上加霜，惟有面對問題，才能解決問題！「加速器種子計畫」將提供為期4個月的免費加速課程輔導，幫助食農新創業者調整商業模式、擴大營運規模，進而發揮市場影響力，讓他們能逆境中成長、永續經營。

▲近40位的業師專家，以志願義工的方式加入加速器種子計畫。（圖／好食好事基金會提供）
▲近40位的業師專家以志願義工的方式加入加速器種子計畫。（圖／好食好事基金會提供）

頂新和德基金捐助成立的「好食好事基金會」，前年「超前部署」啟動國內唯一食農加速器，推出兩屆已成功輔導15個新創團隊轉型與進化，幕後推手魏應充功不可沒！因為成長於農村的他，知道農民看天吃飯的辛勞，一直很關心台灣農業發展，除了推動契作、幫助外銷，也在2017年捐助成立好食好事基金會，扶植國內飲食與農業新創事業，執行長歐陽思菊說：「頂新和德基金捐助人代表魏應充，他對食農的創新改變一直投注心力，也一直支持往前推動，他的投入其實也號召了我們加速器近40位的業師專家，以志願義工的方式加入。」

▲▼ 魏應充捐助好食好事 超前部屬「加速器」挺食農殺出疫情重圍 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲頂新和德基金捐助人代表魏應充(左三)長期關注台灣農業發展。（圖／記者吳杰澄攝）

看好台灣食農產業發展潛力，交通大學產業加速器今年也首度與好食好事基金會跨界合作，國內兩大加速器結盟，「科技x食農」可望發揮1+1大於2的效果。交大產業加速器中心主任黃經堯表示，「交大在科技的敏感度比較高，所以在整個智農部分，我們可以提升農夫的生產力，還有很多規模化的問題。」另外他也認為台灣食農非常強，如果能再加上交大跟矽谷募得的基金投入、科技化的提升，以及國際化的接軌，「Together我們應該可以go far！」

▲▼ 魏應充捐助好食好事 超前部屬「加速器」挺食農殺出疫情重圍 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲交通大學產業加速器黃經堯主任，看好台灣食農產業發展潛力。（圖／記者吳杰澄攝）

加速器種子計畫2年來輔導有成，不僅業績成長逾6000萬元、團隊估值高達12.6億餘元，團隊募資達成率也有近5成，其中部分團隊更在這波疫情中殺出重圍！像是獲得第一屆好食好事潛力獨角獸獎的明谷農業生技，就靠著能夠提升免疫力的蟲草，業績逆勢上揚，創辦人魏志豪而也以學長身分，分享參加心得：「好食好事的課程是真的非常紮實，從最源頭端一步一步帶你跑，包括怎麼定義商業模式、去認識你的核心、然後怎麼提供給客戶價值。」至於今年課程與交大合作，他更看好交大背後有很強大的科技資源和人脈，以及往泰國、東南亞的加速器鏈結，能更容易地把產品推向國外。

▲▼ 魏應充捐助好食好事 超前部屬「加速器」挺食農殺出疫情重圍 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲明谷農業生技創辦人魏志豪以獨家技術培育蟲草。（圖／記者吳杰澄攝）

食農新創團隊照過來！好食好事從第3屆加速器計畫開始，將再引入內部種子基金，擇優投資，以更實質的方式幫助台灣食農新創團隊穩定成長與創新，此外還會提供總獎金50萬元給予優秀團隊，報名只到6月10號，要加入食農國家隊就趁現在！

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