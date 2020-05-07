疫情重創社福團體陷凜冬！　魏應充隔空暖送千萬紓困金

▲新冠肺炎疫情重創社福團體，面臨募款和物資凜冬，頂新和德文教基金會創辦人魏應充隔空送暖，啟動金額上看千萬的紓困方案伸出援手。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者鍾欣妍／採訪報導

合力把一包包白米，還有罐頭、沙拉油等物資分裝成食物包，頂新和德文教基金會一行人來到1919食物銀行位在八里的台北倉庫，找來南門國中的孩子一起當志工，做愛心發送物資，幫助受到新冠肺炎疫情重創，面臨寒冬的社福團體。

▲▼頂新和德文教基金會來到食物銀行位在八里的台北倉庫，當志工發放物資。（圖／記者吳杰澄攝）

1919食物銀行總監張謙方坦言，近期全球疫情嚴峻衝擊經濟，機構接獲的求助個案翻倍成長，但愛心物資出現短缺，狂減近7成，「我們在三月份募集到7800份，可是到四月份疫情整個爆發開來後，其實只募到將近只有2000多份套餐，頂新和德文教基金會就問我們有沒有這個需要，其實就捐了第一筆款項給我們，來支持我們度過這樣難關。」

▲此次物資捐助也提供保養品，讓弱勢家庭歡度母親節。（圖／記者吳杰澄攝）

「這是母親節禮物，辛苦了，下一站。」頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡細心引導，帶領志工貼心發送保養品，讓經濟弱勢家庭也能歡度母親節，這回除了食物銀行，為了協助更多社福團體，在後疫情時代獲得喘息和重新自立空間，啟動紓困方案力挺弱勢。

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，創辦人魏應充留意到社福團體受到疫情重創，特別啟動紓困方案，共同抗疫度難關。（圖／記者吳杰澄攝）

蕭巧怡進一步表示，頂新和德文教基金會創辦人魏應充雖然有一段時間無法到基金會視察業務，但仍經常透過報章了解疫情發展，也留意到社福團體在這波疫情中受到重創，立即表達關心，「他希望我們能夠盡快啟動公益團體，這次疫情的紓困專案，我們立刻把大概累積會有15家、1000萬左右的捐款，希望能夠立刻來幫助到他們。」

拿起彩色筆作畫，他們是來自新北市家扶中心所扶助的4000名弱勢兒童之一，受到疫情影響，生活更加不易，也是這波紓困首要對象。新北市家扶中心主任委員陳雪鳳感激的說：「在這個疫情當中，在這個貧困的家庭裡面，他們遇到屋漏偏逢雨的情景，生活特別難過，也謝謝頂新和德文教基金會。」

▲▼蕭巧怡到新北市家扶中心，陪伴弱勢兒童繪畫，並贈送餅乾物資。（圖／記者吳杰澄攝）

蕭巧怡說：「我們創辦人魏應充長年對於孩子們的教育是非常重視，因此家扶中心是在第一線服務這些家庭，照顧孩子們的學費，平常的生活費這件事情，在這次社福紓困方面，孩童、幼兒或是安置機構是我們最主要捐助單位之一。」

頂新和德文教基金會在1997年創立後，積極投入各項公益，秉持創辦人魏應充的期許，在疫情期發送千萬紓困金，這波受助的公益夥伴服務範圍涵蓋女性遊民、經濟弱勢家庭學童、失能長者、貧困家庭、高風險少年、失親幼兒、身心障礙者，服務內容包含收容安置、食物銀行、失能者送餐、課後輔導，要將善的種子，播送到社會各個角落。