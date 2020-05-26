▲生活解封有例外！陳時中：尖峰時間搭大眾運輸仍要「戴口罩」。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌26日召開防疫措施解禁會議，強調原則為「邊境風險嚴管，國內鬆綁」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，最快在6月7日以後，屆時藝文、餐飲、休閒活動場所，都不受人數限制，但在尖峰時間搭乘大眾運輸時，因無法維持社交距離，還是要戴口罩。

陳時中表示，解封的依據為14天潛伏期乘以4個週期，也就是連續56天無本土確診個案。國內迄今已連續44天，等同於超過3個潛伏期無本土病例，顯示民眾於國內正常作息相當安全，因此訂出時程表，若在4個潛伏期滿仍可維持本土病例零確診或無社區感染，將擴大鬆綁生活防疫規範。

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陳時中提到，解封後民眾也要配合實名（聯）制，及落實個人防護措施，如勤洗手、無法維持社交距離或搭乘大眾運輸時佩戴口罩，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範，地方政府也應儘早準備，因應各地湧入的人流。

陳時中表示，6月7日生活解封後，民眾可戴口罩或安全距離擇一，但在尖峰時間捷運人數眾多，難以維持安全距離，還是建議「口罩盡量戴起來」，但離峰時段搭乘的話，就可以拿下來。至於端午疏運期間，交通部已決議可以在車上飲食，也可販售自由座。

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