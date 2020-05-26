滯俄羅斯98名旅客今晚抵台！陳宗彥：將一律集中檢疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會副指揮官陳中彥。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，不少台灣人因此受困國外無法回台。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會上表示，滯留在俄羅斯的98位旅客預計今(26日)傍晚就會抵台國門。

陳宗彥表示，受困於俄羅斯的98位旅客，其中有95名國人，3名持有許可的俄籍配偶，目前已從俄羅絲起飛，正在日本東京等待轉機，預計今(26日)傍晚就會回到台灣，從俄羅斯返台的旅客都將一律集中檢疫。

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另外，外交部發言人歐江安指出，滯留在俄羅斯的94名國人與2名俄籍配偶，共計96人已於26日凌晨搭乘日航班機自莫斯科起飛，為確保國人順利離境， 駐俄羅斯代表處同仁前往莫斯科SVO機場，代表我國政府向搭機國人與眷屬致意並協助登機。

為落實入境後相關防疫規定，外交部已責請駐俄羅斯代表處通知所有搭機國人與眷屬，務必嚴格遵守我國相關防疫規定，搭機時全程做好健康安全防護措施。另依「中央流行疫情指揮中心」會議決議，本次自俄羅斯返臺的所有乘客在入境後都必須接受集中檢疫。

歐江安強調，對於滯俄國人能夠順利搭機返台，外交部對俄羅斯及日本相關單位，以及日本航空公司提供我方的各項協助，表達由衷謝意。

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