北捷手扶梯偷拍！工程師緊黏窄裙黑絲OL　外送員吼「你拍什麼」秒壓制

記者陳雕文、孫于珊／新北報導

一名32歲戴眼鏡的盧姓男工程師，在捷運站上看到一名身材曼妙、穿著白襯衫、黑窄裙及黑絲襪的OL女子，竟色慾薰心，尾隨偷拍OL的裙底風光，不料恰巧被一名外送員目睹，上前喝斥並一把揪住盧男，同時報警處理。盧男訊後坦承犯行，全案依妨害秘密罪送辦。

▲工程師尾隨短裙黑絲襪OL，並以手機特殊軟體偷拍裙底風光。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，盧男25日傍晚近6點，搭捷運到板橋站後，前方一名OL深深吸引了他的目光，於是下捷運後一路尾隨至1號出口，跟著她上手扶梯，並拿出手機開啟錄影模式，偷朝OL裙下拍攝。



此時一名頭戴粉紅安全帽的外送員，剛好接到訂單到捷運站內的商店取貨，他搭手扶梯往上時，發現前方盧男行徑詭異，明明手扶梯沒什麼人，盧男卻緊貼著OL，且手上還拿著手機。

▲工程師緊貼OL偷拍，外送員驚覺有異幫抓狼。（圖／記者陳雕文翻攝）

外送正義哥等待手扶梯一到上頭，立刻上前一把揪住盧男，喝斥說：「你在偷拍什麼？」並將盧男壓倒在地，同時提醒OL千萬不要讓盧男把檔案刪除，而OL的先生剛好在附近，見狀後隨即協助控制盧男。盧男見東窗事發，也嚇到不敢說話。隨後正義哥因趕時間，就先行離開。

員警到場後，查看盧男手機，發現盧男利用特殊軟體，手機螢幕未開啟就能拍攝錄影，進而偷拍得逞，立刻將他逮捕，依《刑法》妨害秘密罪送辦。對於外送員的正義之舉，OL特別拜託員警，如果知道外送員身分，一定要好好答謝對方。

▲外送員上前喝斥偷拍狼，並將他壓制在地。（圖／記者陳雕文翻攝）



警方呼籲，女子穿短裙在搭手扶梯或爬樓梯時，一定要注意後方動態，可拿包包或雨傘壓住裙擺，若遇到可疑尾隨者，應立刻報警。

▼盧男被依《刑法》妨害秘密罪送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

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