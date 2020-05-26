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基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦　林右昌籲：千載難逢把握良機

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▲ 基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦 林右昌籲：千載難逢把握良機。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府全國首創設置「社會住宅單一窗口」、內政部「包租代管」於基隆正式上路，內政部政次花敬群和市長林右昌，25日到前往櫃台瞭解申辦流程，乘胖卡為政策推展造勢；林右昌強調，「包租代管」反應熱烈已有二十幾戶完成媒合開始啟動，呼籲市民無論出租或承租，千載難逢，把握良機。

全國首創設置「社會住宅單一窗口」，自25日於市府一樓服務中心7號櫃台開辦，整合既有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼及包租代管等計畫，提供市民一站式服務。

林右昌指出，「包租代管」政策，中央全額補助2020年預算1.1餘億，這是有史以來，對基隆補助最大的一筆金額。無論房東或承租房客，都是好處多多，舉凡房東每年修繕補助最高1萬元、每年補助保險及稅金減免。本市針對弱勢民眾，還把優惠比例提高至6成，租金打5折對市民是利多。

▲ 基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦 林右昌籲：千載難逢把握良機。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「包租代管」在住宅政策上，市府爭取資源不斷湧進，協助在地青年或弱勢民眾。

林右昌說，另外基隆市住宅租金補貼政策上，從2013年時只有463戶經費1千1百多萬元，2020年增加至4千9百多萬元。現在加上「包租代管」，在住宅政策上，市府爭取資源不斷湧進，協助在地青年或弱勢民眾，負擔更輕鬆，所做的努力。最近討論社會住宅或中繼宅，這對後續都市環境更新有助益。

都發處指出，基隆市包租代管計畫，業經內政部核定全額補助1億1592 萬9360元，本年度以「照顧弱勢」為目標，預計辦理600戶（包租包管約300戶、代租代管約300戶）。市府也主動提高中央要求弱勢戶比例自4成為6成，並優先協助一般租屋市場上較難尋覓物件之族群，最高提供市場價格5折優惠租金，預計超過350戶弱勢戶受惠。

▲ 基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦 林右昌籲：千載難逢把握良機。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 參與包租代管的房東，可享有稅賦減免、修繕補助每年最高1萬元、保險補助每年最高3500元。

都發處表示，參與包租代管的房東，也可享有稅賦減免、修繕補助每年最高1萬元、保險補助每年最高3500元、輕鬆收租三年免服務費等好處。在媒合房客部分，將以年滿20歲設籍於基隆市，或在基隆市就學、就業市民朋友為對象，只要在基隆市沒有房子、未享有租金補貼且承租政府興辦住宅或社宅，家庭年所得低於94萬元整，就有機會可享租金8折至9折優惠。

有意願參與的民眾，可電洽：02-2425-1155或到兆基管理顧問服務據點（基隆市仁愛區孝二路82號3樓），由專人說明，也歡迎民眾親赴市府1樓服務中心7號櫃台洽詢，服務時間：每週一、三、五，上午8時至下午5時30分。

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆社會住宅單一窗口包租代管開辦 林右昌籲：千載難逢把握良機。（圖／記者郭世賢翻攝）

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