基隆女連續行竊！20多歲新手媽「超音波照+手冊」被偷哭了…店員曝犯案手法

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市一名中年女子24日連續行竊，凌晨先在熱鬧的廟口夜市假裝以收盤子名義靠近客人，再趁機撈走客人皮夾，當日下午還到仁愛市場乾貨店將一名員工的包包整個拿走，犯案手法相當老練，目前警方已透過監視器畫面鎖定犯嫌特徵，積極追查中。

▲▼基隆一名中年黑衣女子24日連續行竊，警方鎖定特徵追查中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

網友於臉書《爆料公社》才PO文提醒，到廟口用餐的民眾要小心自身財物，避免遭竊，並放上監視器畫面，公開這名中年女子，孰料，女子下午還到仁愛市場的乾貨店，趁店家背對時，以熟練的手法藏在自己的提袋後面。

▲網友陸續在網路PO文提醒。（圖／記者郭世賢翻攝）

乾貨店員工還原事發經過提到，當時他剛好轉身背對，要替客人結帳，而另一名員工正在補貨，也沒注意到小偷的行動，當下以為餘光看到「黑色影子」只是進門光顧的客人，沒想到調閱監視器後才發現，小偷進門後與客人交錯過，把偷到的包包藏在自己的提袋後方，犯案過程不到一分鐘就完成，隨即走出店外。

▲▼乾貨店員工還原事發經過，小偷不到一分行竊得逞。

乾貨店表示，遭竊的員工是一名20多歲的新手媽媽，去年才剛結婚，現在懷孕4個月，包內留有超音波照片及媽媽手冊，雖然還放有現金9000元，不過這名員工比較心急的是拿不回「具有紀念價值的」超音波照片和媽媽手冊，希望小偷能夠盡速歸還。

▲附近店家提到包包通常擺放位置為店內角落的牆邊。

對此，基隆市警察局第一分局已鎖定犯嫌積極查緝中，並同時強化防竊勤務作為，也呼籲民眾至人潮聚集處所時，應注意身旁路人是否有異常舉動，並將個人財物與錢包置於視線內或可防扒之位置，避免遭竊，治安須大家共同攜手維護，若市民朋友有相關監視器畫面或案件線索，也請提供本分局查處。



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