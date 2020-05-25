基隆警騎車「未戴安全帽+闖紅燈」…目擊者PO網：看了好苦！所長曝背後原因

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆有民眾23日在街道上看到有警察未戴安全帽騎車還闖紅燈，錄下影片後上傳至地方臉書社團，瞬間引發軒然大波。基隆警市警局經查證後，確定影片是安定派出所2員警，目前已依法懲處，但也澄清表示，當下2員正在配合消防局將精神病患以救護車送醫，因情況緊急才疏忽未戴上安全帽騎車，並非故意。

▲基隆警遭民眾檢舉未戴安全帽，警方表示已對相關人員進行懲處。（圖／記者郭世賢翻攝）

臉書《基隆人》社團裡24日流傳一影片，內容可見2員警雙載騎乘於街道上，不只後方一員警未戴安全帽，甚至還在一路口闖紅燈！民眾傻眼將影像PO上網路後寫下，「警察其公務車兜風就算了，還沒戴安全帽……還闖紅燈」，不禁感嘆「人民看了，好苦呀」，瞬間引發網友熱議。

▲基隆警遭民眾檢舉未戴安全帽，警方表示已對相關人員進行懲處。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警局接獲消息後，立即主動介入調查並依規定查處。據了解，該影片中違規的2人為安定派出所員警，23日下午5點許執行邏勤務時，突接獲精神病患強制就醫案件，到場後因情況緊急，才會不小心在配合消防局人員將精神病患送醫時，將安全帽暫留置於現場就上路，但事後發覺安全帽不見，有立即請同事返回事故現場拿取。

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安定派出所副分局長劉仁淦表示，雖2員是因情況危急而有所疏忽，但根據法規附載人員未戴安全帽仍違反規定，目前相關單位已依違反「道路交通管理處罰條例」向疏失員警開單。

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