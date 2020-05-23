基隆海科館開放「性教學」每人50元？網友笑瘋：手刀報名錯過可惜！

▲ 基隆海科館開放「性教學」每人50元？網友笑翻：還不快報名錯過可惜。（圖／翻攝自「爆笑公社」）
記者郭世賢／基隆報導
民眾對於「海洋科技博物館」的認知，無非是認識海洋生物！一名網友在臉書社團「爆笑公社」貼照片指出，海科館每週六下午開放性教學～每人50元，但由於文字換行造成的視覺錯置，讓不少網友想歪，紛紛留言表示：「還不快報名50元錯過可惜！」笑翻所有人。
一名網友在「爆笑公社」臉書社團貼文，指出「請踴躍參加」，大型字幕機顯示，「海科館每週六下午，潮境海洋中心開放性教學～每人50元」，引發網友熱議，紛紛留言表示：「上課50元，旁聽可以免費嗎？」、「約起來」、「真便宜」、「請抽好號碼牌」、「身教大於言教，如果要免費收費，麻煩派人服務！」
《ETtoday新聞雲》記者向海科館公關吳翎禎求證，原來這張照片被拍攝的時間是在2016年，已經是4年前的訊息，沒想到再次又網友搜出。
海科館無奈笑說，這也算是一種另類宣傳行銷，不過目前潮境工作站收費已微調為每人100元，防疫期間到6月底前，主題館加潮境工作站門票原本要300元，現在只要150元，歡迎民眾多多來看魚，認識海洋生物。
國立海洋科技博物館：https://www.facebook.com/NMMST.TW/
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