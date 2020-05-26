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賭王元配女兒「老爸還沒走早為信託撕破臉」　剩下3房和平同框…港分析師大讚！

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▲澳門賭王何鴻燊病逝，家人出席記者會。（圖／路透）

▲澳門賭王何鴻燊病逝，何家動向受關注。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

澳門賭王何鴻燊病逝，享耆壽98歲，消息傳出不僅震驚國際，在中國、香港媒體上更是爭相報導其一生豐功偉業。何鴻燊一生娶4妻，其中元配黎婉華雖以過世，但二太藍瓊瓔、三太陳婉珍及四太梁安琪，與黎婉華的兒女未來的財產分配問題，更是外界所關注的焦點。

綜合外媒報導，早在何鴻燊過世前一周，元配黎婉華的女兒何超雄就已經跟同房姊姊何超賢撕破臉，何超雄要求何超賢交出多項關於父親何鴻燊、黎婉華的信託文件，姊妹在父母財產尚未有共識走上法律一途。何超賢表示，何超雄過去曾說自己在澳門生病沒錢，但這是假的，因為每一年何超雄都能領到信託基金，大約有9700萬港幣（約台幣3億7000多萬）。

面對何鴻燊病逝，遺產爭奪戰開打引外界關注，除了何超雄在父親尚未離世前就以跟家人鬧翻，其餘早已分配清楚。2010年就曾發Lanceford公司股權分配問題，據傳最後是靠中國中央人民政府從中協調，並將四房的家產重新分配。

根據《GGRASIA》報導，在國際上最出名的，莫過於四太梁安琪，根據Sanford Bernstein的分析師指出，賭王家族的遺產爭奪基本上已經達成和平協議，且梁安琪在事業帝國中最為突出。此外，何鴻燊自2015年開始就從未參加過澳博控股的董事會，即便掛名董事長，但可看出權力早已分配妥當。

其中二房子女何超瓊所擁資產達42.5億美元、何猷龍25億美元，與四太梁安琪身家有32億美元不分軒輊，三者除了股票權益外，還有多間豪宅，目前光在何家，公開的資產約有5000億台幣，也不外乎何鴻燊病逝，遺產成為外界關注焦點。

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