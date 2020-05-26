13歲遇父親炒股破產　賭王何鴻燊帶10港元闖澳門...18年後重登富豪榜

▲澳門賭王何鴻燊病逝。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

賭王何鴻燊26日在香港養和醫院逝世，享年98歲，而他的發跡史也再次被人提起。原來何鴻燊出身於香港有名的何東家族，這是港英政府時代的香港四大家族之首，沒想到他13歲那年，父親炒股破產被迫逃亡越南，他的生活從此出現轉變。不過，何鴻燊沒被打敗，後來帶著10元港元到澳門打拚，一舉成為舉世聞名的賭王。

由於何鴻燊生前曾擔任大陸第9屆至第11屆全國政協常委，因此他逝世的消息，第一時間便在大陸各大官媒上曝光，並重新提起他的崛起之路。《央視》報導，何鴻燊1921年11月25日生於香港，是著名的港澳企業家，有「澳門賭王」之稱。

報導指出，何鴻燊出身於香港赫赫有名的何東家族，這是港英政府時代的香港四大家族之首，他13歲那年，父親何世光炒股票破產，被迫逃亡越南，何鴻燊的生活因此發生了翻天覆地的變化。

何鴻燊於1941年年底帶著10元港幣離開香港，前往澳門打拚。當時他是到澳門聯昌貿易公司工作，因流利的英語、出眾的記憶力以及出色的交際能力，很快成為公司得力幹將。1943年，何鴻燊利用分到的100萬澳元紅利，開始涉足煤油和紡織品生意。1959年，擁有1000萬港元財產的何鴻燊再次登上香港富豪名單。

報導提到，葡萄牙政府在1961年時將澳門作為永久博彩區，澳門博彩業正式合法化。何鴻燊抓住時機，與霍英東、葉漢（賭神）、葉德利等聯盟合作，競投澳門賭場專營權，邁出「賭王」之路的第一步。

▲何鴻燊用10元港幣在澳門打造出博弈王國。（示意圖／路透）

1990年代初，何鴻燊又在澳門建立「皇宮賭場」等多個賭場，於是，他在澳門的博弈王國就此誕生。報導指出，何鴻燊旗下的賭場每年投注額達1300億港幣，相當於澳門本地生產總值的6倍，每年上交給政府的賭稅超過40億港幣，佔澳門總財政收入的50%以上。有30%左右的澳門人直接或間接受雇、受益於他的公司。

除香港和澳門外，何鴻燊也在多個國家投資，除了博弈產業，他還涉及房地產、建築、船務、投資等多個領域。2008年，澳門集團成功在香港上市。

2018年6月，何鴻燊正式退休，當時他已經96歲。公司當時發公告，何鴻燊退任公司主席、執行董事及董事會執行委員會委員職務，全面退出董事會，並轉任榮譽主席，而何鴻燊的二房五女兒何超鳳除現任執行董事外，也正式「接棒」主席一職。

對於何鴻燊，央視在報導中形容他是一名愛國的港澳同胞，對國家建設的支持也體現在實際行動上，包含捐資興建北京奧運場館國家游泳中心；而他捐贈圓明園豬首銅像捐贈給保利藝術博物館、重金購買圓明園馬首銅像在港澳地區公開展示，則帶動更多人參與保護中國文物的工作，同時宣揚愛國愛民族意識。

▲何鴻燊逝世，家人出席記者會。（圖／路透）