國民黨團拒背書促轉會人事案　林為洲：特別反對楊翠擔任主委

▲國民黨團召開促轉變酬庸記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會26日上午行使促進轉型正義委員會人事同意權案投票，國民黨團總召林為洲表示，他特別反對楊翠擔任主委，因為楊翠的祖父楊逵是228事件受難者，身為受害者家屬，卻要擔任裁判的角色，決定真相、賠償多少，不適合擔任促轉會委員甚至是主委。

行政院函送促進轉型正義委員會委員提名名單，更換提名專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，專任委員彭仁郁為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等二人為兼任委員。

為讓投票順利進行，民進黨團發布甲級動員，立委一早6點30分就抵達議場，並先佔據主席台，國民黨團則拒絕背書人事案，未現身議場領票、投票。

國民黨團10點召開記者會，表達拒絕背書的立場。林為洲表示，他很尊敬楊翠，但也特別反對她擔任主委，因為楊翠的祖父楊逵是228事件受難者，身為受害者家屬，不適合擔任促轉會委員甚至是主委。

林為洲表示，促轉會將來要決定查明白色恐怖時期的真相，甚至要決定賠償、補償事宜，作為被害人的家屬卻要擔任裁判的角色，決定真相、賠償多少，他認為不恰當。

林為洲說，本來有邀請蔣萬安一起召開記者會，但蔣向他說，自己的曾祖父也算是當事人，因此不適宜來開記者會批判促轉會，林為洲表示，這才是應有的態度，可能是被調查對象的親屬，當然不適合對促轉會做批判，同樣的，被害人家屬也不適宜作為裁判機關。

立委林奕華也質疑，專任委員提名人陳雨凡，去年參選松山信義區立委時，中途宣布退出選舉改支持民進黨的許淑華，「這次她能成為委員提名人，跟私下跳過所屬政黨，跟民進黨候選人許淑華議員協商而退選，跟她被提名為促轉會委員有無關連性，質疑有不合理處。」